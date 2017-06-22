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علا غانم تعترف: كنتُ أعلم بمقلب رامز جلال

بقلم خديجة براق

يونيو ٢٢ ,٢٠١٧

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علا غانم

اعترفت الفنانة “علا غانم” بعلمها المسبق بمقالب الممثل “رامز جلال”، مشيرة إلى أن القائمين على البرنامج أحاطوها علماً أنها ستصور مع “رامز.”

وقالت “علا” خلال حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة”، أنها شاركت في حلقتين من برنامج المقالب الذي يقدمه زميلها “رامز جلال”، وهما “ثعلب الصحراء” و”رامز بيلعب بالنار”، وأردفت أنها كانت على علم بتفاصيل الموسم الذي قدم من خلاله زميلها مقلب “رامز بيلعب بالنار”، قبل أن تستدرك الأمر وتنفي علمها بمقلب “ثعلب الصحراء” مؤكدة أنها عندما قررت السفر لتصوير الحلقة كان ذلك بهدف دعم السياحة في بلدها مصر.

وتساءلت “علا غانم” عن السبب الذي يدفع بعض الفنانين أو بعض النجوم المشاركين في البرنامج إلى رفع دعوى قضائية ضد برنامج “رامز جلال”، بالرغم من علمهم المسبق بأنهم سيصورون معه إحدى حلقات البرنامج، مما يعني أن قبولهم المشاركة يعني موافقتهم الضمنية.

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