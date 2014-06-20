علا شفيع مذيعة الاخبار بتلفزيون الكويت: أهتم بجمال مظهري الداخلي قبل الخارجي

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حاورتها: هند شديد

هي إعلامية شابة متميزة بالأسلوب السلس والجريء بالحوار، استطاعت أن تثبت نفسها في وقت قصير، كمقدمة اخبار سياسية في التلفزيون الكويتي. المذيعة علا شفيع نشأت في مدينة حلب، واتمت فيها جميع مراحلها الدراسية، حتى تخرجت من جامعة حلب للغة العربية، وتستكمل الان دراسة الماجستير في الإعلام. “اليقظة” التقتها في هذا الحوار الممتع، والذي جاء كالتالي:

س/ في وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المعلومات والصور لك.. هل تعكس تلك الصور والمعلومات صورتك الواقعية؟ وهل تشرفين ووتتواصلين مع جمهورك بنفسك على وسائل التواصل؟

ج/ بالطبع تعكس صورتي الواقعية، فانا انسانة عفوية وبسيطة وأكره الابتذال.. نعم أسعد بالتواصل شخصيا مع كل المتابعين لي على وسائل التواصل، فنحن كإعلاميين بحاجة للتحاور معهم من حين لآخر للاستماع لمدحهم ونقدهم ايضا.

س/ ما الجديد في حياتك وعملك؟

ج/ أدرس حاليا ماجستير في الإعلام، بالإضافة الى تجهيزي لمعرض يتضمن مجموعة من اللوحات الفنية التي تجسد قضية اللاجئين السوريين ومعاناتهم من الحرب وسيخرج للنور قريبا، ويكون ريعه للاجئين السوريين، بالإضافة الى مشاركتي لعدة مشاريع خيرية وانسانية سأعلن عنها لاحقا.

س/ من هم الأشخاص الأكثر تأثيرا في حياتك؟

ج/ كل شخص حقيقي وناجح، يترك الكثير من الأثر في حياتي.

س/ ما أصعب موقف واجهته على الهواء؟

ج/ التلعثم ببعض الكلمات في بداية تقديمي للأخبار، كانت من المواقف المضحكة، وفي نفس الوقت كانت درسا لتطويري في مجال مهنتي.

س/ من مثلك الأعلى في الوسط الإعلامي؟ وماذا اخذت منه؟

ج/ كل إعلامي مجتهد ومثقف وقوي في طرحه لقضية ما هو مثلي الأعلى، فالإعلامية “منتهى الرمحي” تعلمت منها الذكاء في ادارة الحوار ودقة الملاحظة وزمن طرح السؤال، والأستاذ “محمد كريشان” كان له نفس الفضل في تدريبي على الطريقة الصحيحة لقراءة الخبر بالشكل الصحيح لمذيع محترف.

س/ ما أحلامك وتطلعاتك؟

ج/ أحلم بتبني مشاريع خيرية انسانية، وتحديدا ما يخص أطفال سوريا اللاجئين في لبنان والاردن وتركيا.

علا شفيع المتألقة دائما

س/ ماهو سر تألقك الجذاب؟

ج/ أنا اعتني بنفسي والحمد لله، واهتم بجمال مظهري الداخلي قبل الخارجي.. فجمال الروح هو الأساس، بالاضافة الى ابتعادي عن كل ما يضر بجمالي وصحتي.

س/ ما هي علاقتك بالعطور الشرقية.. وما هو عطرك المفضل؟

ج/ علاقتي بالعطور الشرقية قوية جدا فأنا عاشقة للعطور الشرقية، والخلطات العربية، واقتني معظم عطوري من دار الطيب للعطور.. أما عن العطور الفرنسية فأحب ديور ايديكت وتومي جيرل وكوكو شانيل.

س/ ماهو ستايلك في المكياج؟

ج/ أثناء تقديمي للنشرات: أفضل المكياج الخفيف ذو الألوان الترابية الهادئة، أما في المناسبات: فأنا أميل للألوان الجريئة واحب الكحل العربي الأسود ومكياج السموكي، وخارج ساعات العمل والمناسبات: ابتعد كثييرا عن الميك اب والمستحضرات التجميلية.

س/ ماهو القناع المفضل لبشرتك؟

ج/ قناع العسل.

س/ ماهي الرياضة التي تمارسينها يوميا؟

ج/ انا ممارسة للرياضة بشكل يومي، الا في أيام ضغط العمل فابتعد عنها قليلا.. احب السباحة والاسكواش، بالاضافة الى الايروبيك.

س/ ماهي نصيحتك لقارئات “اليقظة”؟

ج/ مجلة “اليقظة” مجلة لها ثقلها في الوسط الإعلامي، وأتمنى لكادر “اليقظة” دوام التقدم والنجاح.

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