اكتشاف أقدم بصمة بشرية في الكويت

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وكالات

اكتشاف أقدم بصمة بشرية على مستوى الشرق الأدنى القديم في الكويت، وتعود إلى أكثر من 7 آلاف، وحقق هذا الكشف الفريق المكلف بالتنقيب على كسرة فخارية أثرية يتجاوز عمرها أكثر من 7300 عام في منطقة اكتشاف “بحرة 1” في الصبية شمال الكويت.

وأوضح مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت الدكتور سلطان الدويش في بيان صحفي “ان الآثار التي تم اكتشافها في تلك المنطقة تعود إلى العصر الحجري حيث قام الفريق الاستكشافي بالعثور عليها ضمن مجموعة من الآثار عثر عليها في المنطقة.

وأوضح الدويش “إن هذا الموقع يعد من المواقع الحضارية والأثرية التي من الممكن أن تمثل بداية الحضارة الإنسانية في العصور الحجرية خاصة بعد اكتشاف مدينة سكنية ومعبد ومجموعة من المقابر والأواني الفخارية وآبار المياه القديمة والتي تمثل جانبا هاما من حياة الإنسان البدائي في نفس المنطقة.”

وأضاف “إن هناك حرصا من المسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تسجيل موقع “بحرة 1″ ضمن مواقع التراث العالمية باعتباره من المواقع الفريدة والاستثنائية لما يتمتع به من قيمة عالمية لا مثيل لها”.

وقام فريق من منظمة اليونسكو بزيارة الموقع استعدادا لتسجيله على القائمة التمهيدية للتراث العالمي.

يشار إلى أن الفريق المكلف بمتابعة البحث والتنقيب يضم 11 بولنديا وخمسة كويتيين بالإضافة إلى باحثة أمريكية.

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