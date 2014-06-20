الزيتون.. شجرة مباركة

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سهام صالح

تعتبر شجرة الزيتون من الاشجار المباركة التي باركها الله عز وجل حينما ذكرها في كتابه العزيز “القرآن”: {شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار}، كما ذكرت في مواضع قسم في القرآن الكريم، حيث أقسم الله بها، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم قال الله: {والتين والزيتون وطور سنين}. ما سبق ذكره يؤكد بركة هذه الشجرة التي يرجع عمرها إلى آلاف السنين واستخدمها الإنسان على مر العصور والسنين واستفاد منها ومن زيتها وثمارها.

وشجر الزيتون من أقدم الأشجار في العالم، إذ تعتبر سوريا من أقدم البلاد زراعة وشهرة، تمكن العلماء من الاستدلال على ذلك من خلال المخطوطات التاريخية التي تم العثور عليها كما أكدت على أن زيت الزيتون كان يقدم كهدية للملوك والأبطال الرياضية في العصور القديمة. كما عرفت شجرة الزيتون عند اليونانيين وحظيت بشهرة عالية ومكانة رفيعة كانت ظاهرة في قصائدهم وكتاباتهم.

تعتبر منطقة البحر المتوسط الأشهر عالميا في شجر الزيتون، خاصة المناطق الواقعة في تركيا وسوريا وفلسطين والتي تشتهر بزيت الزيتون صاحب الجودة العالية الأشهر عالميا، كما تعتبر بلاد الشام المكان الأول التي خرجت منه هذه الشجرة المباركة لتصل إلى المغرب العربي واسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، اليوم تعد تونس والجزائر واليونان واسبانيا وايطاليا وبلاد الشام المناطق التي يتواجد بها شجر الزيتون.

يستخرج من شجرة الزيتون زيت مبارك ينتفع به الإنسان في حياته اليومية حيث يعتبر من الزيوت الصحية الخالية من الكوليسترول المضرة للقلب، كما استخدم عبر الكثير من الحقب الزمنية كعلاج لبعض الأمراض التي كانت تصيب الإنسان. إضافة الى ان استعمال اوراق شجرة الزيتون وغليها على النار حوالي 20 دقيقة قبل شربها يعتبر علاجا وقائيا من الامراض والجراثيم، ويخفف نزلات البرد ويقلل الاصابة بالانفلونزا وبضغط الدم المرتفع، كما أن الاوراق قادرة على التخفيف من التهاب المفاصل الحاد والتورم المتسم بالاحمرار. والسبب هو احتواء اوراق الزيتون على مادة “الأولوروبين” الموجودة فيها، والتي تعتبر احدى مضادات الاكسدة القوية، التي تحمي جسم الانسان من الامراض.

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