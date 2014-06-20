أقنعة متنوعة من زيت الزيتون لتفتيح وصفاء بشرتك

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لا يختلف اثنان على أهميه “زيت الزيتون” بدليل استخداماته الكثيرة في مختلف أنواع الأطعمة، بل وفي النواحي الجمالية فقد أثبت زيت الزيتون قدرته على حماية البشرة من كل عوامل الجو، كما يعمل على حماية البشرة من البثور والرؤوس السوداء وحب الشباب والشيخوخة المبكرة، وغيرها الكثير.

وعندما يحضر مع مكونات أخرى فإن فائدته تتضاعف لهذا يصنع منه أقنعة مميزة للبشرة وسنقدم بعضها في السطور التالية

قناع زيت الزيتون والليمون لتفتيح البشرة:

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على قليل من عصير الليمون وقومي بخلطهم سوياً واستخدمي هذه الخلطة كقناع للوجه لتفتيح الأماكن الداكنة والعناية بالبشرة .اتركيه على وجهك ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

زيت الزيتون مرطب للبشرة الجافة:

يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة الجافة وإصلاحها كما أنه يستخدم كحمام للبشرة الجافة، فقط قومي بإضافة خمس ملاعق من زيت الزيتون على ماء الاستحمام.

قناع زيت الزيتون وصفار البيض لتخليص البشرة من السموم:

ضعي بعض من زيت الزيتون على صفار البيض “بيضة واحدة تكفي” ثم ادهني به وجهك، واتركيه ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ. يعمل هذا القناع على امتصاص السموم والشوائب الموجودة بالبشرة ويتركها نظيفة.

قناع زيت الزيتون والطين لصفاء البشرة:

قومي بإضافة ربع كوب من زيت الزيتون على بعض الطمي “الطين” أو التراب النقي ثم اخلطيهم جيداً. وضعي الخليط لمدة عشر دقائق على وجهك ثم اغسليه بالماء الفاتر.هذا القناع يزيل الشوائب من الوجه ويظهر نضارته وصفاءه.