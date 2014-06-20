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بالفيديو: دمية تعيد أم كلثوم للمسرح من جديد

by أيمن الرفاعي
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دمية تعيد أم كلثوم للمسرح من جديد

استطاعت أم كلثوم أن تأثر الألباب والعقول بصوتها منذ صعودها الأول على المسرح عام 1940، ومنذ ذلك الحين تربعت كوكب الشرق على عرش القلوب بالعالم العربي.

وكما نعرف فقد كان الجمهور العربي على موعد في الخميس الأول من كل شهر مع حفل أم كلثوم والذي كان يجبر أفراد العائلة من المحيط للخليج على الالتفاف حول الراديو.

اليوم يعيد إلينا محمد عبد المنعم الصاوي أم كلثوم من جديد. حيث تغني كوكب الشرق على مسرح ساقية الصاوي بالخميس الأول من كل شهر ولكن بفكرة مبتكرة ومبدعة.

ام كلثوم

حيث تم تصميم العرائس المتحركة لجميع أعضاء فرقة أم كلثوم، وحتى كوكب الشرق نفسها تقف العروسة المتحركة التي تشبهها في الملبس والحركات وفورمة الشعر لتشدو بأعذب الألحان.

الأمر ليس بسيطا ولكنه غاية في التعقيد حيث يكون لزاما على محركي العرائس الاستماع إلى الأغنية للتعرف على كافة الحركات الخاصة بها تمهيدا لتقديمها إلى الجمهور.

جذبت الفكرة عدد لا يستهان به من الجمهور وخاصة من كبار السن الذين استعادوا ذكريات هذه الحفلات مع كوكب الشرق.

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