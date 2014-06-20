عُمان بين أفضل عشر وجهات سياحية خلال العام 2017

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جاءت سلطنة عُمان بين أفضل عشرة مقاصد سياحية تستحق الزيارة خلال العام 2017، وذلك حسب جريدة The Daily Telegraph البريطانية، حيث ضمت القائمة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وكندا ونيوزيلندا والهند وتشيلي وألمانيا وفرنسا وروسيا.

وسلطت The Daily Telegraph الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها سلطنة عمان، مشيدة بأن السلطنة تجمع بين الحداثة والماضي العتيق في ظل حفاظها على التراث وإرث الماضي حيث تمزج بين هذا وذاك؛ فالسلطنة تجمع بين العادات القديمة والضيافة وأجواء البساطة والمناظر الطبيعية التي تسحر الألباب ناهيك عن حرصها على تطوير بنيتها التحتية.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال المدير العام للترويج السياحي لدى وزارة السياحة العُمانية سالم بن عدي المعمري : “يعكس هذا التصنيف العالمي الجهود المضنية التي تبذلها وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تعزيز مكانة السلطنة على الخريطة السياحية العالمية، كما أن الوزارة كانت ولا تزال تحرص على إطلاق المبادرات التي من شأنها زيادة أعداد الزوار والسياح إليها. حيث تتمتع السلطنة بمقومات فريدة فهناك جمال الطبيعة الساحر والمعالم السياحية والتراثية والمناخ المميز على مدار العام.”

وأشارت الجريدة إلى أن السلطنة تتمتع بجمال المباني والبيوت وكذلك الجبال لا سيما الجبل الأخضر والتلال الصحراوية والصحراء الداخلية الواقعة في الربع الخالي ناهيك عن الواحات الخضراء بصلالة.

وتأكيداً على هذا الإنجاز، ستطلق الخطوط الجوية البريطانية رحلات مباشرة بين عمان ومطار هيثرو على متن كافة طائراتها، في الوقت الذي أعلنت فيه الخطوط الجوية العمانية، كذلك إطلاق رحلات مباشرة إلى مانشستر، حيث ستسهم هذه الخطوات في تعزيز الحركة السياحية بين البلدين، إذ تعتزم المملكة المتحدة إطلاق برامج سياحية إلى عمان من أجل استكشاف الجمال العماني العربي والثقافة العربية والمغامرات الشيقة.

وأردف المعمري قائلاً: “نحن حريصون على إطلاق المبادرات النوعية وصياغة السياسات المواكبة للعصر من أجل تعزيز تدفق السياح إلى السلطنة من مختلف دول العالم لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. ويدل إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين السلطنة ومطار هيثرو على الإهتمام الكبير الذي تبديه دول العام تجاه استكشاف جمال السلطنة. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون بين السلطنة والمملكة إلى آفاق متقدمة تخدم الطرفين، وتحرص الوازرة بتعزيز مجالات التعاون مع مختلف دول العالم.”

الجدير بالذكر، أن العديد من وسائل الاعلام العالميه كـCNN وVogue أوصت قرائها بزيارة عُمان وأدرجتها ضمن أهم الوجهات السياحيه لعام 2017.