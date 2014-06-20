لأول مرة… الموسيقار عمر خيرت يحيي حفلاً في السعودية

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أقيم الجمعة الماضية 3 مارس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة وعلى مسرحها المفتوح حفلة موسيقية للفنان عمر خيرت في أول زيارة له للمملكة.

وحضر الحفل جمهور غفير، قدم خلالها الموسيقار المصري الكبير عشرين مقطوعة موسيقية من أهم أعماله، منها “ضمير أبله حكمت”، “ليلة القبض على فاطمة”، “رابسودية عربية” و”عم أحمد” و”100 سنة سينما”.

واستمع الجمهور قبل بداية الحفلة إلى وصلة موسيقية قدمتها فرقة “الديوانية” السعودية وعزفت خلالها موسيقى أغان كلاسيكية شهيرة لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبده.

وبالرغم من ارتفاع أسعار التذاكر والتي تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى أكثر من 2000 ريال، إلا أن عدد الحضور وصل إلى 900 شخص تقريباً.

وفي هذا الصدد عزا الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة “بنش مارك” الأستاذ زكي حسنين إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر يرجع إلى أن المكان مفتوح في الهواء الطلق وهو ما يتطلب تجهيزات خاصة للصوت والإضاءة والمسرح.

وجاءت أمسية عمر خيرت ضمن سلسلة حفلات “وتر” والتي تعتبر هي البداية لحفلات موسيقية قادمة.