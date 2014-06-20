حضر حفله في المغرب كبار الشخصيات السياسية والثقافية…..الموسيقار عمر خيرت لــ “اليقظة”: العالم العربي يهتم بالغناء أكثر من الموسيقى

شارك

بين أول حفل تقاضى مقابله طبق معكرونة وبين اليوم حيث يقف على أكبر المسارح العربية والعالمية، رحلة عطاء وكفاح يرويها الموسيقار المصري “عمر خيرت” لــ “اليقظة” على هامش الحفل الكبير الذي أحياه بالعاصمة المغربية الرباط في إطار الاحتفال بمرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المغربية المصرية.

ورأى “خيرت” أن مشوار كفاحه كان يطبعه احترامه الشديد لموهبته، باعتبارها رسالة كان لا بد أن تصل للآخرين، فكانت رحلته من الاسكندرية نحو العالم بالشكل الذي يراه ملائماً لطموحاته واهتماماته رحلة كفاح وتحدي اختتمت بحب كبير جناه جماهيرياً، وتابع: “أنا مهتم بشكل أساسي بالموسيقى الخالصة لافتقارنا لهذا الفن، ففي العالم العربي اهتمامنا منصب على الغناء، والغناء هو عنصر من عناصر كثيرة تدخل في خانة الموسيقى.”

“خيرت” الذي تعامل مع العديد من الفنانين المصريين أمثال: “محمد منير”، “علي الحجار”، و”هاني شاكر”، عرف بتقديمه لألحان وموسيقى تصويرية للعديد من المسلسلات المصرية الشهيرة ونال عنها جوائز محلية وعالمية.

يذكر أن الحفل الذي أحياه “عمر خيرت” لأول مرة بالمغرب، عرف حضور شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية من المغرب وممثلي الهيئات الدبلوماسية العربية بالرباط، وجمهور كبير استمتع بعزف أشهر المقطوعات الفنية والموسيقية التي تعرف عليها المشاهد العربي عبر مسلسلات شهيرة كــ “ضمير أبلة حكمت”، “تيمة حب”، “زي الهوا”، “وجه القمر”، “عفوا أيها القانون”، “مافيا”، “البخيل وأنا” وغيرها من الأعمال التي نالت تصفيقات وتفاعل الحضور.