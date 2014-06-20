بدون حضور الرئيس……المخاوف الأمنية نقلت حفل زفاف أوماروسا مانيجولت لفندق ترامب

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على غرار معظم العرائس، لم تكن خطط زفاف السياسية أوماروسا مانيجولت خالية من الدراما، فبعد ثمانية أشهر من انخراطها في الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، وتحولها إلى موظفة في البيت الأبيض، أقامت حفل زفافها في فندق “ترامب انترناشيونال” في واشنطن.

على الرغم أنها كانت تنوي الزواج في كنيسة “نيومان” في جاكسونفيل بولاية فلوريدا لكن “المخاوف الأمنية” ارغمت الزوجين أوماروسا مانيجولت (43 عاماً) وجون إلين نيومان (61 عاماً) على إلغاء هذه الخطط ونقل اليوم الكبير إلى واشنطن وتحديداً في فندق الرئيس ترامب.

وكانت الشائعات تقول أن مانيجولت، سوف تسير على ممر الزفاف في الكنيسة متأبطة ذراع الرئيس ترامب، ولكن صادف موعد زفافها عدم وجود الرئيس في البلاد حيث كان ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتجع مار-لا-لاغو في بالم بيتش، فلوريدا حيث كان في ضيافته.

وحضر حفل الزفاف حوالى 150 ضيفاً، من بينهم أنصار ترامب، وارتدت العروس ثوباً بقيمة (25.000 دولار أمريكي)، وفي وقت لاحق من تلك الليلة، غيرت العروس فستان عرسها وكذلك وصيفات الشرف وارتدت الزي النيجيري التقليدي تقديراً لأصولها النيجيرية.

وتوجهت مانيجولت وزوجها بعد انتهاء مراسم الزفاف إلى إيطاليا لقضاء شهر العسل.