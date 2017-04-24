طبق “الأومليت” اللذيذ بجميع لغات العالم

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يعدّ البيض واحداً من الأطباق الأساسيّة التي يفضّل الناس عادةً تناولها على وجبة الإفطار، وهناك العديد من الطرق التي يُطهى بها البيض؛ كالبيض المقلي، أو المسلوق،أو لفائف البيض بالجبن، ويقدّم كأومليت أيضاً بعدّة طرق. والأومليت هو بيض مخفوق يُقلى بالزيت أو الزبدة. وسنقدم طرق عمل الأومليت حسب الثقافات المختلفة في مختلف البلدان في العالم، فكوني معنا…

الأومليت الفرنسي

المكوّنات

بيضتان.

حبة واحدة طماطم متوسّطة الحجم ومقطّعة بشكلٍ ناعم.

بصلة متوسّطة ومقطّعة بشكلٍ ناعم.

زيت زيتون. ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يوضع البصل في المقلاة مع الزيت،

ويُقلب حتى يذبل، ثم تُضاف البندورة وتحرّك قليلاً.

يخفق البيض مع الملح والفلفل، ثمّ يُضاف إلى الطماطم، ثمّ يحرك جيداً إلى أن ينضج، ثم يُرفع عن النار. ويُقدم ساخناً.

الأومليت الأمريكي

المكوّنات

بيضتان.

بصلة صغيرة مفرومة فرماً ناعماً.

ربع كوب فطر مقطّع إلى شرائح.

نصف كوب من اللحمة المفرومة.

ربع كوب من جبنة شدر.

ملعقتان كبيرتان من السمنة أو الزبدة أو زيت الزيتون (يفضّل استخدام الزيت ليكون طبقاً أكثر فائدة وأقلّ سعرات حرارية).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير

يوضع البصل في المقلاة مع الزيت،

ويُقلّب حتى يذبل، ثم تُضاف اللحمة وتحرك إلى أن تنضج.

يُضاف الفطر اليهم، ويُوضع الملح والفلفل ويحرّك المزيج جيداً.

في مقلاة أخرى يُسخّن الزيت على النار، ويخفق البيض جيداً مع الملح والفلفل، ثمّ يوضع على النار.

عندما يبدأ البيض بالنضج تُضاف الخلطة السابقة عليه،

ويوضع الجبن في الأعلى، ثم يلف البيض كالساندويش،

ويبقى على النار إلى أن تذوب الجبنة. يقدّم البيض على الفور.

أومليت البطاطا الإسباني

المكوّنات

حبّتان من البطاطا متوسّطة الحجم،مقشّرة ومقطّعة لمكعّبات صغيرة.

بصلة متوسّطة الحجم ومقطّعة بشكلٍ ناعم.

بيضتان.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

زيت زيتون. زيت قلي.

طريقة التحضير

يُحمّى زيت القلي جيّداً،

وتُقلى البطاطا إلى أن تتحمّر، وتُصفى من الزيت وتُترك لمدّة عشر دقائق لتبرد.

يُسخّن زيت الزيتون في مقلاة، ويوضع البصل إلى أن يذبل، ثمّ نخلطه مع البطاطا في وعاء، ونضع البيض، والملح، والفلفل، ويُخلط جيّداً.

يوضع زيت الزيتون في مقلاةٍ على النار، ثمّ نضيف الخليط إليه، ويبقى على النّار لخمس دقائق، ثمّ يُقلب على الوجه الآخر.

أساس الأومليت :