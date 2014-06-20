الشيخة أمنية عبدالله المبارك:الكويت راعية للفنون الجميلة وقبلة لكبار الفنانين

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تحت رعاية الشيخة د.سعاد الصباح وبحضور الشيخة أمنية عبدالله المبارك وتتويجاً لإنجازات الفنانة التشكيلية العربية والوقوف على جهودها الابداعية والمكاسب التي حققتها على مر السنين الماضية والحالية، نظمت قاعة بوشهري للفنون معرضاً بانورامياً للفنانات العربيات.

ولقد عبرت الشيخة أمنية عبدالله المبارك عن سعادتها بحركة الفن التشكيلي في الكويت ونشاطها المميز ونتاجات المبدعين فيها حتى باتوا في مصاف كبار الفنانين في العالم العربي، وأكدت أن والدتها الشيخة د.سعاد الصباح من الداعمين للثقافة بشكل عام والفن التشكيلي بشكل خاص وقد تحقق ذلك في المهرجانات التي أقامتها ورعتها وآخرها كان البينالي العربي الذي أقيم في جمعية الفنون التشكيلية.

وأضافت خلال افتتاحها معرض الفنانات العربيات في قاعة بوشهري أن ما شهدته من لوحات جميلة ومميزة يؤكد الإحساس العربي الأصيل بالجمال، ويحقق التعبير المميز باللون، مشيرة إلى أن الكويت تظل دوماً راعية للفنون الجميلة وقبلة لكبار الفنانين مما يؤكد على ريادتها الثقافية.

ووجهت الشيخة أمنية شكرها إلى اللجنة المنظمة للمعرض، مشيدة بالتنظيم المميز، كما شكرت الفنانات المشاركات في الفعاليات على إبداعاتهن التي تجسدت على أرض الواقع في لوحات مميزة.

جديراً بالذكر أن المعرض ضم مجموعة أعمال لفنانات رائدات أمثال الفنانة تحية حليم وانجي أفلاطون وعفت ناجي وايفلين عشم الله ورباب نمر وشلبية ابراهيم.

وتضافرت معهن مجموعة من الفنانات العربيات صاحبات الشأن الفني الرفيع أمثال الفنانة الفلسطينية تمام الأكحل والفنانتان العراقيتين سعاد العطار وعفيفة العيبي، ويرصد هذا المعرض أسماء فنانات كويتيات خاصة الفنانة الرائدة منيرة القاضي التي عرفتها بعض متاحف أوروبا ولندن وتميزها في أعمال الحفر والطباعة في أواخر الستينيات من القرن الماضي.

وتشارك الفنانة المرموقة غادة الكندري بعملين كبيرين ومجموعة بورتريهات وهناك الفنانات صاحبات التجارب الراسخة مثل مي النوري، مي السعد وسمر الرشيد البدر اللاتي ازدان المعرض بأعمالهن