تناولك وجبة واحدة في اليوم تزيد من وزنك

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دبي – ريم حنبظاظة

هناك مفهوم سائد بين الكثيرين أن الحرمان من الطعام وقلة عدد الوجبات هي الطريقة المثلى للتخلص من الوزن الزائد وهذا ما تنفيه تماما أخصائية التغذية العلاجية هيفاء فهد والتي ستوضح في السطور التالية نظام الحمية السليم والفعال الذي ينقص الوزن دون الاضرار بصحة ونشاط الجسم

تقول الإخصائية هيفاء “قد يرى البعض أن برامج الحمية هو التقليل من عدد الوجبات والاكتفاء بوجبة واحدة فقط في اليوم” وهذه طريقة خاطئة تماما فحين تجبر نفسك على وجبة واحدة في اليوم، فالجسم سوف يعاندك لأن التباعد في أوقات الطعام والاكتفاء بوجبة أو وجبتين في اليوم سيبطئ الجسم عملية حرق السعرات الحرارية ليحتفظ بالطاقة التي يريدها ليكون قادرا على تشغيل الأعضاء الداخلية لذلك لن تنقص هذه الطريقة من وزنك شيء

وتنصح الإخصائية هيفاء لعمل حمية غذائية ناجحة وفعالة قائلة “قم بتقسيم وجباتك من 5-6 وجبات في اليوم بكميات قليلة ومتنوعة العناصر الغذائية في الوجبة الواحدة بدلا من تناول وجبتين دسمتين كما يجب أن تتناول بين الوجبات الرئيسية وجبات خفيفة مفيدة لجسمك وبشرتك مثل: الفواكه، سلطة فواكه، سلطة وسناك بار

ونبهت الى ضرورة اختيار الصلصة لسلطة الخضار بعناية، وتقول “لتكون القيمة الغذائية عالية للسلطة ومنخفضة في السعرات الحرارية استبدل الصلصات الجاهزة التي تضاف للسلطة والتي تعرف بسعراتها الحرارية العالية بصلصة من صنع يديك من خلال إضافة (الكمون +الليمون+ القليل من زيت الزيتون) وبذلك تصبح صلصة صحية مفيدة في خسارة الوزن.

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