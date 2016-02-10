مليون جنيه ثمن إهانة شيرين لعمرو دياب

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أكد عمرو أديب أن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب قررت دفع مليون جنيه تبرع خيري منها بعدما شاهدت تقرير خاص بها من خلال قناة ON E الفضائية.

وبحسب الإعلامي عمرو أديب فقد قامت شيرين بالإتصال به قبل خروجه على الهواء بدقائق قليلة معربة عن رغبتها في التبرع بنصف مليون جنيه للأعمال الخيرية ونفس المبلغ لمستشفى أبو الريش أيضا.

وذكر عمرو أديب أن سبب إقدامها على هذه الخطوة هو الفيديو الخاص بإهانتها لعمرو دياب وإليسا خلال حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندة علوش.

فقد أكد أنها شعرت بمدى تأثيرها في المجتمع بعدما لاحظت الكم الهائل من التعليقات والتقارير والبرامج وصفحات التواصل الإجتماعي التي تناولت الفيديو وتحدثت عنه.

ورغبة منها في أن تكون مؤثرة في الخير قررت التبرع بمليون جنيه، حيث تأمل أن يقلدها الأخرون في هذا الشأن طالما أنها بهذا القدر من التأثير.

بدوره أشاد عمرو أديب بهذه الخطوة ومن جانبنا نبارك هذا العمل أيضا الذي يخدم المجتمع.

فكما انتقدنا سلوكها في الحفل فمن الموضوعية أن نثني على حرصها على عمل الخير أيضا.