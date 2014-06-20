البصل.. فوائد تخطت المعقول

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سهام صالح

البصل من انواع النباتات المتوفرة ولا يخلو اي بيت منها وفوائد البصل معروفة منذ الاف السنين وهو متعدد الانواع فهناك البصل الاحمر وهو الاكثر شهرة ثم البصل الابيض الذي يستخدم في اكلات معينة ومحددة والبصل الاخضر الذي يؤكل نيئا او يستخدم في اطباق السلطة يختلف مذاقه حيث يكون حاداً وحاراً ذا نكهة قوية أو حلوا ذا نكهة معتدلة.

في بعض المناطق يؤكل البصل المخلل كوجبة خفيفة، وأكبر الدول المنتجة للبصل هي الصين.. الهند.. الولايات المتحدة.. تركيا.. باكستان.. روسيا.. كوريا الجنوبية.. اليابان.. مصر وأخيرا اسبانيا. تأتي اهمية الخواص الطبية والفوائد الصحية للبصل من خلال استخدامه في بعض الدول لعلاج البثور والتقرحات. أما في الطب البديل فهو يستخدم لعلاج الزكام وحمى القش.

ويعد البصل من الفصيلة الثومية المنتجة لـ “الثوم” وكلاهما غني بالمركبات القوية المحتوية على الكبريت المسؤولة عن الرائحة النفاذة وهو من النباتات الغنية بالماء وتحتوي على مواد قلوية ويعتبر من النباتات المدرة والتي تمنع تكون الحصى والملينة المفيدة لتمشية الأمعاء لما تحويه من ألياف، كما أنه غني بفيتامين C ويحتوي على القليل من فيتاميني A و B كم يحوي أيضا الأملاح المعدنية الهامة واللازمة لبناء الجسم مثل الصوديوم والكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم. يحتوي البصل على ثنائي كبريتيد بروبيل الأليل وهو غني جدا بالكروم الذي يساعد الخلايا على الاستجابة للأنسولين، بالإضافة إلى فيتامين جيم (سي) والعديد من الفلافونيدات وكما سبق الذكر أهمها الكورسيتن.

يؤدي الاستهلاك المنتظم للبصل إلى تقليل مستويات الكولسترول المرتفعة وضغط الدم المرتفع، وهذا يمنع تصلب الشرايين ويقلل خطر النوبات القلبية والسكتات القلبية. هذه التأثيرات المفيدة مصدرها وجود مركبات الكبريت والكروم وفيتامين بي6 والذي يساعد على منع الأمراض القلبية عن طريق خفض مستويات الهوموسستئين العالية وهو عامل مسبب للنوبات والسكتات القلبية. البصل أيضا هو واحد من النباتات القليلة التي ساهمت في خفض مخاطر أمراض القلب وذلك وفقا للابحاث والدراسات الطبية.

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