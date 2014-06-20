أوبرا وينفري… ملكة السكّر”Queen Sugar”!

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ندى أيوب – بيروت

مقدمة البرامج الأشهر عالمياً أوبرا وينفري، ثاني أكثر الشخصيات تأثيراً حسب تصنيف مجلة “فوربس” لعام 2005م، انتظرت بفارغ الصبرعرض مسلسل ملكة السكر “Queen Sugar”، الذي قامت بإنتاجه، وكانت قد بدأت العدّ التنازلي لموعد عرضه على شبكتها الخاصة Own.

وأظهرت أوبرا حماسة شديدة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، للعمل الذي تعتبره تتويجاً لمسيرتها الطويلة في الإعلام، والحافلة بالأحداث والنجاحات.

يتناول مسلسل “Queen Sugar” قصة ثلاثة أخوة ورثوا مزرعة لإنتاج قصب السكر، يتفرغون لإدارتها، ما يؤدي إلى تغيّر حياتهم…الجدير ذكره أن القصة مقتبسة عن رواية تحمل الاسم نفسه.

أوبرا وينفري، حصدت نجاحاً كبيراً على المستوى العالمي من خلال برامجها التلفزيونية: “people are talking ” الذي قدمته لثماني سنوات، ونال نسبة مشاهدة مرتفعة جداً، وبرنامجها التلفزيوني اليومي “Oprah Winfrey show”، الذي عُرِض في 112 دولة، وكان يسلّط الضوء على مواضيع متنوعة، من بينها الهوّة بين الأغنياء والفقراء في المجتمعات بالولايات المتحدة الاميركية والعالم، والمشاكل التي تنتج عنها.

وكانت أوبرا قد أعلنت في العام 2011 التوقّف عن تقديم برنامجها الشهير الذي استمر 25 عاماً وأصبح من أكثر البرامج شعبية حول العالم، لكنها لم تعتزل كما أشاع البعض، بل كان ذلك من أجل التفرّغ لشبكتها الخاصة “Own” وهي اختصار لإسم البرنامج”Oprah Winfrey Network”.

وبدأت أوبرا في التصوير للموسم الثاني قبل عرض الموسم الأول للمسلسل.

ليت مذيعاتنا يتعلّمن من تجربة أوبرا أن نجاح المذيعة لا يعتمد على كونها عارضة أزياء أو ملكة جمال سابقة، بل على الخبرة والثقافة والجدّية وقوّة الحضور…

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