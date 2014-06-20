البرتقال فاكهة الشتاء.. يكبح التجاعيد ويطرد حب الشباب و يقضي على قشرة الشعر

شارك

إننا في موسم جني البرتقال، حيث تكون أسعاره منخفضة وفي المتناول، وللعلم فإن هذه الفاكهة اللذيذة والمهمة لا تحتوي فقط، كما تشتهر على فيتامين “سي” الذي يحتاجه الجسم، وإنما غنية بكل من فيتامين “أ” و”ج”، التي تطهر مسامات الجلد من السموم وتحمي البشرة من حب الشباب وأشعة الشمس، ويمكنك أن تنجحي في استغلال مزايا البرتقال وفوائده، من خلال تحضير مقشر البشرة من ثمرة البرتقال داخل المنزل، لتعتني بالبشرة بالشكل الجيد.

تساهم الفيتامينات التي يحتويها البرتقال على تحسين نسيج الجلد وتبييض اللون، فنجد فيتامين “ج” وحمض الستريك الموجودين في البرتقال وحدهما قادرين على تعزيز الكولاجين في جسمك، على اعتبار أن له قدرة مذهلة على كبح التجاعيد ومنع شيخوخة الجلد، وفوق ذلك يمنحك النعومة التي تحلمين بها.

يذكر أنه بإمكان فيتامين “أ”و”ج” عندما يتحدان في ثمرة البرتقال، القضاء على لفح أشعة الشمس وحماية البشرة من سرطان الجلد.

نؤكد أن خبراء التجميل يقترحون تحضير مقشر البرتقال واستعماله في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتطهير المسام من السموم والوقاية من شبح حب الشباب.

أما عن طريقة تحضير مقشر البرتقال، قومي بتنظيف قشر البرتقال ثم امزجيه مع الملح لإزالة جميع الجراثيم، ثم أدخليه في الخلاط الكهربائي، حتى تحصلي على عجينة تكون سميكة، بعد ذلك أضيفي للمزيج ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي، وبضع قطرات من عصير الليمون، إلى جانب ملعقة صغيرة من العسل حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولزجة.

وكآخر خطوة اغسلي وجهك بالماء الدافئ وثبتي الخلطة، وبعد ساعة اغسلي وجهك بالماء البارد، وادهنيه بكريم مرطب.

وإذا كنت من صاحبات الشعر الدهني وتعانين من شبح قشرة شعر الرأس، اهرسي اللب وثبتيه على منطقة الشعر، فإنه ينظفها بفعالية كبيرة.