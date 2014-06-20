نجوم ومشاهير

فريق مسرح مصر يحتفل بزفاف نجمه أوس أوس

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حفل زفاف النجم محمد أسامة

أيمن الرفاعي

كان فندق هيلتون دريم 6 أكتوبر على موعد مع تظاهرة فنية وليلة ساهرة بمناسبة حفل زفاف النجم محمد أسامة الشهير باسم ” أوس أوس”.

حيث حضر جميع أعضاء فريق مسرح مصر وعلى رأسهم النجم المتألق أشرف عبد الباقي.

حفل زفاف النجم محمد أسامة

كان من ضمن الحضور أيضا الفنان القدير عبد الله مشرف و علي ربيع ومصطفى خاطر وعمر متولي وحمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح وأحمد فتحي وكريم عفيفي وكذلك النجوم حامد محمد وأيضا محمد أنور و دينا محسن ” ويزو” ومحمد عبد الرحمن إضافة إلى حشد من المعارف والأقارب والأصدقاء.

حفل زفاف النجم محمد أسامة

بدأ الحفل باستعراض العروسين لرقصة سلو ثم قام المطرب زاب ثروت بن عم أوس أوس بتقديم معظم فقرات الحفل كما تم التقاط الصور وسط فرحة فريق مسرح مصر بنجمهم المحبوب.

يذكر أن الخطوبة كانت قد تمت في أغسطس الماضي بحضور أقارب العروسين فقط.

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