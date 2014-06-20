القفطان العربي بتوقيع “أوسكار دي لارنتا” “Oscar de la Renta”

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دخلت ماركة الأزياء العالميّة “أوسكار دي لارنتا” عالم الموضة العربية 2015 بتصميم قطع من القفطان العربي، حيث تعتبر دار “دي لارنتا” واحده من أشهر دور تصميم الأزياء في العالم.

درس أوسكار تصميم الأزياء في فرنسا، وتعود شهرته إلى إرتداء جاكلين كندي تصاميمه كما ارتدت ازياؤه عدد كبير من النجمات العالميّات، وشخصّيات المجتمع البارزة، وارتبط إسمه بعد العام 2010 بفساتين السهرة على السجادة الحمراء، كما خاض مجال فساتين الزفاف منذ عام 2006، ثم توج ابداعاته بتصميم القفطان العربي ليكون ابرز ما قدمه عام 2015.

شرح الصور

القفطان المطرز يدويا بخيوط الحرير، من خامة “جورجيت”، اعتمد فيه المصمم على رسم الأزهار الزهرية اللون على القماش الأخضر الفاتح. القفطان من الحرير الزهري اللون، والمطرز يدويا بخيوط القصب الذهبي بأشكال زهر الربيع، ومزين بحزام الخصر الحديدي باللون الذهبي. قفطان من الشيفون المقصب والذي يدمج بين اللونين الأبيض والذهبي، مطرز يدويا بخيوط الحرير الخضراء على هيئة أوراق الشجر. قفطان من خامة القطن الباردة، مناسبة لأجواء الصيف، مطرز يدويا بخيوط الحرير الأسود، بشكل أزهار متعرجة. تصميم يميل للجلابية العربية من خامة “جورجيت”، باللون الكحلي، اعتمد المصمم تزينه بقلادة من اللون الذهبي. قفطان من الشيفون الأزرق الفاتح، والمطرز يدويا بخيوط الحرير، برسم الأزهار الوردية على الصدر، ومزين بحزام من الشيفون على الخصر.

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