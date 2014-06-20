نصيب الأسد من جوائز الأوسكار يذهب لفيلم “لالا لاند”

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بعد أن نال فيلم La La Land نصيب الأسد من ترشيحات جوائز الأوسكار لهذا العام بأربعة عشر ترشيحاً فقد استحوذ الفيلم نفسه على نصيب الأسد أيضاً من الجوائز حيث فاز بست من جوائز أوسكار 2017 الـ24 أي ربع عدد الجوائز الإجمالي للمهرجان، تلاه فيلم Moonlight بثلاث جوائز، بعد أن ترشح لـ8 جوائز في المهرجان الفني الأهم على الإطلاق في العالم، ثم فاز كل من فيلمي Hacksaw Ridge وManchester By the Sea بجائزتين لكل منهما بعد ترشح كل منهما لست من جوائز الأوسكار الخاصة بدورة المهرجان السنوية رقم 89.

وقد اختتمت في مسرح دولبي بمركز هوليوود وهايلاند بالولايات المتحدة الأميركية فعاليات الدورة السنوية التاسعة والثمانين لمهرجان جوائز الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون السينما (الأوسكار) لتكريم المميز من الأعمال السينمائية التي أطلقت للعرض في 2016،وجاءت النتائج كالتالي:

1- جائزة أحسن ممثل في دور رئيسي

كيسي أفليك عن دوره في فيلم Manchester by the Sea

2- جائزة أحسن ممثل في دور مساعد

ماهرشالا علي عن دوره في فيلم Moonlight

3- جائزة أحسن ممثلة في دور رئيسي

إيما ستون عن دورها في فيلم La La Land

4- جائزة أحسن ممثلة في دور مساعد

فيولا ديفز عن دورها في فيلم Fences

5- جائزة أحسن فيلم رسوم متحركة روائي

ZOOTOPIA لبايرون هوارد، ريتش مور، وكلارك سبنسر

6- جائزة أحسن تصوير سينمائي

لينوس ساندجرين عن فيلم La La Land

7- جائزة أحسن تصميم أزياء

كولين أتوود عن فيلمFantastic Beasts And Where To Find Them

8- جائزة أحسن إخراج

داميان شازيل عن فيلم La La Land

9- جائزة أحسن فيلم وثائقي طويل

O.J.: Made in America لعيزرا إديلمان وكارولاين ووترلو

10- جائزة أحسن فيلم وثائقي قصير

The White Helmets لأورلاندو فون أينسيديل وجوانا ناتاسيجارا

11- جائزة أحسن مونتاج

جون جيلبرت عن فيلم Ridge Hacksaw

12- جائزة أحسن فيلم بلغة أجنبية (غير الإنجليزية)

الفيلم الإيراني THE Salesman

13- جائزة أحسن ماكياج وتصفيف شعر

أليساندرو بيرتولاتسي، جورجيو جريجوريني، وكرستوفر نيلسون عن فيلم Suicide Squad

14- جائزة أحسن موسيقى أصلية

جاستن هيرفيتز عن فيلم La La Land

15- جائزة أحسن أغنية أصلية

City of Stars من فيلم La La Land

16- جائزة أحسن فيلم روائي طويل

Moonlight

17- جائزة أحسن تصميم إنتاج

La La Land

18- جائزة أحسن فيلم رسوم متحركة قصير

Piper

19- جائزة أحسن فيلم قصير (أكشن حي)

SING

20- جائزة أحسن مونتاج صوتي

Arrival

21- جائزة أحسن مزج صوتي

Hacksaw Ridge

22- جائزة أحسن مؤثرات بصرية

The Jungle Book

23- جائزة أحسن تأليف (سيناريو مقتبس)

سيناريو باري جنكنز وقصة تاريل ألفن ماكريني – فيلم Moonlight

24- جائزة أحسن تأليف (سيناريو أصلي)

فيلم Manchester by the Sea – تأليف كينيث لونرجان