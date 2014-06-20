فعاليات حفل الأوسكار ال89 لحظة بلحظة على OSN

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تغطي شبكة التلفزيون المدفوع OSN، الحفل التاسع والثمانين لتوزيع جوائز الأوسكار، وتقدم خلاله تغطية مستمرة للترشيحات وكواليس الحدث المرتقب وكل ما يهم عشاق السينما حول جوائز الأوسكار، على مدى شهر كامل، حيث بدأت الشبكة تغطيتها هذه منذ إعلان الترشيحات في 24 يناير 2017، والتي تم بثها مباشرة عبر OSN.com، وستستمر حتى بدأ فعاليات حفل توزيع الجوائز عند الساعة 4:30 صباحاً بتوقيت السعودية، يوم 27 فبراير المقبل، حيث يكون البث مباشراً على OSN Movies Festival HD إضافة إلى البث عبر OSN Play، وتلك التغطية الحصرية الشاملة للحدث يقدمها هذا العام جيمي كيميل.

كما يمكن للمشاهدين متابعة الفعاليات التي تسبق الحفل مع تغطية لكل ما يجري على السجادة الحمراء ابتداءً من الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية مع برامج Live from the Red Carpet وFashion Police على قناة E! Entertainment.

واستعداداً لموعد أكبر حدث تشهده هوليوود كل عام، تقدم OSN Movies Festival HD ولشهر كامل مجموعة استثنائية من أشهر الأفلام الحائزة على جائزة الأوسكار والمرشحة لها أيضاً خلال السنوات الماضية كل ليلة، وابتداءً من الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية، فسيتمكن المشاهدين من مشاهدة أروع الأفلام ومنها أعمال حصدت أهم جوائز الأوسكار العام الماضي مثل Spotlight (أفضل فيلم)؛ The Revenant (أفضل مخرج وأفضل ممثل)؛ The Danish Girl (أفضل ممثلة في دور مساعد)؛ Bridge of Spies (أفضل ممثل في دور مساعد)، والفيلم الذي حصد أكبر عدد من الجوائز العام الماضي، وذلك في ست فئات: Mad Max: Fury Road أفضل مكياج، أفضل مكساج، أفضل مونتاج صوتي، أفضل ديكور، أفضل مونتاج وأفضل تصميم أزياء.

ويحفل شهر الأوسكار أيضاً بمحتوى مميز يمكن مشاهدته حسب الطلب، عبر باقة من الأفلام المرشحة والفائزة بأهم الجوائز والتي تتوفر عبر OSN Store إضافة إلى أقسام خاصة بأفلام الأوسكار على OSN On Demand وOSN Play. وإذا فات البعض مشاهدة حفل الأوسكار على الهواء المباشرة، سيكون بإمكانهم متابعة الإعادة عند الساعة 7 مساءً و11 مساءً بتوقيت السعودية يوم 27 فبراير على كل من OSN Movies Festival HD وOSN Play.

من الجدير بالذكر إن OSN تعتبر هي الوجهة الأمثل لأفضل وأحدث ترفيه غربي وعربي وفلبيني وجنوب آسيوي (هندي، أوردو، بنغالي، مالايالام، وتاميل) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تقدم OSN لمشتركيها أكثر من 150 قناة مليئة بالمحتوى الترفيهي المميز وغيرها من الخدمات، وتقدم من خلالها مشاهدة حصرية لأحدث الأفلام المحطمة لشباك التذاكر وأشهر المنافسات الرياضية والبرامج الوثائقية والأخبار وبرامج الأطفال والبرامج الحوارية الحية، وتعرض أكثر من 100 فيلم عرضاً أولياً وحصرياً بدون فواصل إعلانية وبنسخها الكاملة.

كما تملك OSN اتفاقات حصرية مع أكبر استوديوهات هوليوود مثل وورنر بروذرز وباراماونت وفوكس وديزني وسوني وام جي ام وإن بي سي يونيفيرسال ودريم وركس. وبالإضافة إلى قنواتها الخاصة، توفر OSN عبر شراكاتها مع أشهر الشبكات التلفزيونية العالمية مجموعة من أروع القنوات مثل قناة ديزني وسكاي نيوز ومجموعة قنوات ديسكوفري وناشونال جيوغرافيك.

وافتتحت في أغسطس 2013 مجموعة قنوات OSN Pehla التي تقوم بعرض أفضل وأحدث أفلام بوليوود وبطولات الكريكيت، بما في ذلك الحقوق الحصرية لبث كأس ICC العالمي للكريكيت والدوري الهندي الممتاز من خلال قنوات رياضية رائدة مثل OSN Sports Cricket HD وTen Cricket.