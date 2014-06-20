هشاشة العظام تصيب الأطفال والمراهقين أيضاً!

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عرف عن مرض هشاشة العظام بأنه يصيب المتقدمين في السن وتحديداً النساء ولكن تبين أنه يمكن أن يصيب الأطفال والمراهقين أيضاً ،فهو عبارة عن نقص في كثافة العظم وزيادة في مساميته مما يجعله عرضة للكسر لأقل صدمة ويحدث هذا المرض نتيجة خلل في تكوين العظام وإنخفاض كتلتها المعدنيه وبالتالي يؤدي إلى تناقص كتلة العظام وهشاشتها.

لذلك من الضروري جداً الاهتمام ببناء عظام قوية في مراحل العمر المبكره أي في الطفولة والشباب، والإستمرار في المحافظه عليها مع تقدم العمر ومن أجل ذلك لابد أن نبتعد عن العوامل التي تسرع في فقد الكتلة العظمية لدينا، فما هي تلك العوامل ؟

عوامل تسرع في الإصابة بالهشاشة

– ﻗﻠﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم

– ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

– اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

– ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت الغازﻴﺔ

-ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ

– اﻟﻨﺤﺎﻓﺔ أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ

– انعدام أو قلة التعرض لأشعة الشمس

– عوامل مرضية أو تناول بعض الأدوية مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية، أو زيادة نشاط الغدد جار الدرقية، أو تناول مركبات الكورتيزون