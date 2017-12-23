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Overseas: دعوة خاصة جداً من Vacheron Constantin

بقلم

ديسمبر ٢٣ ,٢٠١٧

Vacheron Constantin…اسم عريق في عالم الساعات الراقية يعود تاريخه للعام 1755، اسم له كثير من الابتكارات التقنية في مجاله وله أيضاً العديد من الساعات الأيقونية التي يكفي ذكر اسمها ليقال إن هذه الساعة تخص Vacheron Constantin التي يزيد عمرها على 260 عاماً، ومن أهم تلك الأيقونات ساعة Overseas التي تمثل دعوة للسفر ونظرة فريدة إلى العالم برؤية جديدة.

في هذه الصفحات نتجول مع أحدث مجموعة ساعات Overseas من Vacheron Constantin حيث نرى هنا ثلاث ساعات بأحزمة مختلفة وتعتبر الساعة ذات القرص البني الطراز الحصري الذي ابتكرته الدار خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط.

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