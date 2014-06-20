المخرّبون يؤجلون عرض فيلم ملحمة “بادمافاتي” للمرة الثالثة إلى عام 2018

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مازال فيلم الملحمة التاريخية “بادمافاتي” يعرف التأجيل بعد قرار إرجائه في السابق مرتين على التوالي، بالنظر إلى العراقيل التي تواجه فريق إنتاجه، حيث لن يتم عرضه إلا في عام 2018، بالرغم من أنه كان مقرراً عرضه بدور السينما بتاريخ 17 نوفمبر 2017. علما أن العديد من النجوم يشاركون في بطولته نذكر في صدارتهم “ديبيكا بادوكون”.

واجهت عملية إنتاج وتصوير الملحمة التاريخية، التي تحمل عنوان “بادمافاتي” وتشارك في بطولته النجمة ديبيكا بادوكون، ويخرجه المتميز سانجاي ليلا بهانسالي، العديد من المشاكل التي أفضت في النهاية إلى قرار تأجيل عرضه إلى غاية عام 2018، حسب الأخبار التي نشرتها صحيفة” BollywoodHunga”، على اعتبار أن مشاكل وعقبات عديدة مازال يواجهها فريق الإنتاج والعمل سوياً، نذكر من بينها إقدام مجموعة من المشاغبين على حرق وتخريب المعدات الخاصة بالتصوير في “جايبور”.

الجدير بالإشارة فإن تصوير الفيلم الذي يحمل عنوان “بادمافاتي”، كان قد توقف مرتين في السابق، بفعل عمليات هجوم واسعة وقعت عليه، مثل سرقة وتخريب معدات العمل، وجاء هذا الهجوم بسبب شائعات ليس لها أساس من الصحة حركت مجموعات رافضة وحرضتهم على توقيف التصوير بالعنف.

يذكر أنه يشارك في بطولة هذا العمل الفني، العديد من النجوم اللامعين نذكر من بينهم “ديبيكا بادوكون” و”رانفير سينج” و “شاهيد كابور”، وكانوا هم الذين كشفوا عن الموعد الجديد، الذي ينتظر أن يعرض فيه الفيلم عبر دور السينما.. فهل ترى الملحمة النور أم تواصل مواجهة الصعوبات، وهل يتغير مكان ومنطقة التصوير حتى يتجنب أي عراقيل جديدة تعترض طريق هذا الفيلم الملحمي؟