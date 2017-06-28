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باميلا أندرسون الخمسينية تحب لاعب مغربي يصغرها ب20 عام

بقلم خديجة براق

يونيو ٢٨ ,٢٠١٧

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باميلا أندرسون الخمسينية تحب لاعب مغربي يصغرها ب20 عام

نقلت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، ما نشرته صحيفة Voici التي كشفت عن علاقة عاطفية تجمع عارضة الأزياء الممثلة الكندية “باميلا أندرسون” (50 عاماً)، واللاعب المغربي الأصل الفرنسي الجنسية “عادل رامي” (31 عاماً) مدافع فريق إشبيلية الإسباني، والذي يصغرها ب20 عام تقريباً.

صحيفة Voici الفرنسية، عززت الخبر بمجموعة من الصور، وبعض المعلومات المسربة حول لقاءات عدة جمعت “باميلا” و”عادل” في السر وأخرى في العلن، منها تناولهما وجبة العشاء في أحد المطاعم في منطقة الريفييرا بمدينة نيس الفرنسية، وهو الخبر الذي نقلته أيضاً بعض الصحف الإنجليزية.

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