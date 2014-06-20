سمنة الوالدين تتسبب في تأخر النمو الحركي عند أطفالهم

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وجدت دراسة أميركية حديثة أن الأطفال الذين يعاني والداهما أو أحدهما من السمنة ربما تزداد احتمالات تأخرهم في النمو خلال سنوات الطفولة المبكرة.

وأشارت الدراسة إلى أن أبناء البدينات تزداد احتمالات تأخر نمو مهاراتهم الحركية الدقيقة في عمر الثالثة بنسبة 67 % مقارنة بأبناء من يتمتعن بوزن طبيعي أو أقل من الطبيعي، وفي حالة سمنة الأب تزداد احتمالات تعرض الأطفال لعيوب في المهارات الشخصية والاجتماعية بنسبة 71 %.

أما إذا كان الأب والأم كلاهما من أصحاب الوزن الزائد فإن الطفل سيجد على الأرجح صعوبة في حل المشكلات أكثر ثلاثة أضعاف من أقرانه.

وقالت الباحثة في المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة إيدوينا يونج لـ “رويترز” “الرسالة المباشرة التي نريد أن نوجهها هي أن على كل شخص، ذكراً كان أو أنثى وسواءاً أرادوا الإنجاب أو لا يريدون الإنجاب أن يحاولوا الوصول لوزن صحي من خلال نظام غذائي ونمط حياة مناسبين.”

وأضافت، أن الدراسة فحصت التأخر في النمو بناء على استبيانات أجاب عليها آباء وأمهات ولهذا لا يمكن الجزم بأن السمنة هي السبب المباشر في مشكلات النمو.