أبرز قطع المجوهرات الخلابة من أسبوع باريس للخياطة الراقية

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عرض المجوهرات الراقية الذي تم خلال أسبوع باريس للخياطة الراقية في يناير الماضي كان أكثر هدوءاً من العروض التي تتم في يوليو – فعددها أقل وهي أبسط والمسألة كلها أقل فوضوية.

وغالباً ما تكون هذه فرصة جيدة حقاً لرؤية القليل من مصممي المجهودات يعرضون شيئاً فريداً، وفي هذا العام لم يكن هناك أي فرق عما يقوله المتابع ون والمهتمون بمعروضات الحلي والمجوهرات الراقية المميزة.

لكن لننظر إلى اللاعبين الكبار، فشوبارد Chopard مثلاً طرحت مجموعة مجوهرات مؤلفة من 6 قطع أطلقت عليها اسم “حدائق كالاهاري Gardens of Kalahari”، تضم 23 ماسة كلها مقطوعة من خامة 342 قيراط ذات نقاء ولون مثالي.

وفي بوشرون Boucheron رأينا اللبلاب البري متجسداً في صورة مجموعة مجوهرات “ليير دو باري Lierre de Paris”، ومن قطعها البارزة قلادة علامة استفهام مستوحاة من ابتكار لبوشرون منذ العام 1881 بتسعة أوراق لبلاب بري متدرجة الحجم كلها من الذهب الأبيض ومرصعة بالماس الأبيض.

هناك قطع يمكن تكرارها أيضاً في المجموعة بمعنى أنه يمكن صنع أكثر من واحدة منها، ومن بينها أقراط وخواتم.

مجموعة شانيل Chanel الجديدة، “كوكو أفون شانيل Coco Avant Chanel”، هي أنشودة للنساء اللاتي كان لهن تأثير في حياة الشابة جابرييل شانيل قبل 1920 أي قبل ماركة شانيل. فكان هناك أحد عشر طقماً بازدواج عنصري المخرم والشريط تأتي بالأبيض والوردي والرمادي طير الحمام ، من خلال صفير وردي، اسبينل وردي ورمادي، حجر القمر الحريري، اللؤلؤ والماس الأبيض.

وفي شوميه Chaumet كانت هناك مجموعة رائعة وجذابة من قطع المجوهرات في صورة قلادات وأساور وخواتم وأقراط مثل قلادة “شوميه أنسولانس Chaumet Insolence” التي نعرضها لكم هنا.

وأخيراً عند ديور Dior أتتنا مجموعة “ديور إيه دوبال Dior et d’Opales” التي نجحت في عزف سيمفونية جمالية بأحجار الأوبال الكريمة وأحجار نفيسة أخرى بألوان صاخبة في صورة أساور تخبر بالوقت من فخامتها يصعب تسميتها بالساعات؛ كما جاء الماس الأبيض والذهب الملون في صورة ريش في “بيتي باناش Petit Panache”؛ أو في “شير ديور Cher Dior”، المرصعة بالكامل بالماس.