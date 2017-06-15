باسكال مشعلاني تستنجد بوالدتها في مقلب “هاني هز الجبل”

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انضمت الفنانة اللبنانية “باسكال مشعلاني ” لقائمة ضحايا برنامج المقالب ” هاني هز الجبل ” الذى يقدمه الفنان هاني رمزي خلال شهر رمضان ويعرض حصرياً على فضائية “الحياة”.

والمقلب يتمثل بمشاركة الضيف في عمل إنساني عن الأطفال لمناصرة الطفل العربي، فاستقلت باسكال السيارة الخاصة بالبرنامج، وأثناء السير على إحدى الطرق الجبلية في لبنان، قام السائق بالاسراع والتوجه يميناً ويساراً حتى اصطدمت السيارة في النهاية بحاجز الطريق وعلقت بسفح جبل يبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر، ما اصاب باسكال بالخوف الشديد ودخلت في نوبة من الانفعال صارخة” يا ماما يا ماما ” وحاولت باسكال أن تحرّك السائق وتجبره على الاستيقاظ قائلة “شو إسمك انت يخربيتك” الذي بدا وكأنه مات لينجيا بروحيهما قبل سقوط السيارة من أعلى السفح الجبلي.

ثم بدأت تردد “يا عذراء يا عذراء دخيل اسمك”، مع محاولات هاني لزيادة عصبيتها من خلال حديثه معها فردت عليه قائلة ” يخربيتك على صوتك شو دق لحد يلحقنا إحنا على الوادى سامع “. واستمر هاني في استفزازها بكلامه الغريب والبارد قائلاً ” أهم شيء السيارة السيارة صارلا شي ” فردت عليه قائلة ” شو بدي أعمل فيك إنت يخربيتك ويخربيت إلي خلفك”.

ومن خلال محاولة انقاذها هي والسائق، من خلال رفعهما باستخدام ونش، اهتزت السيارة بشكل قوي فى الهواء ما أصاب باسكال الخوف الشديد والصراخ قائلة ” لو ربنا كتبلي عمر انا هخنقك”.

وبعد ظهور هانى رمزي واكتشاف المقلب قالت له ” شو بعمل فيك إنت لو بتحبني تعال أعمل فيك هيك” !!

برنامج “هانى هز الجبل ” الذي يعرض يومياً وبشكل حصري على فضائية “الحياة” في تمام الثامنة مساءاً ويعاد في الحادية عشر مساءاً له معجبيه ومنتقديه.

ويذكر أن الفنان هاني رمزى قدّم خلال العاميين الماضيين على فضائية الحياة برنامجي مقالب هي ” هبوط اضطراري” و”هاني هز الجبل”.