أدى مناسك العمرة…اللاعب العالمي بول بوجبا ينبهر بالكعبة الشريفة

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أدى اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، مناسك العمرة في بداية الشهر الفضيل، حيث نشر صورة له في الحرم المكي عندما كان يؤدي مناسك العمرة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، وظهر فيها مرتدياً لملابس الإحرام، وتفاعل الجمهور كثيراً مع هذه الصور التي حصدت بدورها نسبة عالية من الإعجاب والتعليقات.

لقد حرص لاعب وسط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا، على مقاسمة جمهوره أدائه مناسك العمرة وتواجده بالحرم المكي، حيث أرفق سلسلة الصور المنشورة بتعليق عبر فيه عن انبهاره وإعجابه الكبير بالكعبة الشريفة: “..أجمل شيء رأيته في حياتي..” وبعد ذلك نشر صورة له يتجه فيها نظره نحو الكعبة الشريفة.

يذكر أن بول بوجبا لاعب كرة قدم فرنسي موهوب، يشتهر بأنه صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم العالمية، أي عندما انتقل من يوفينتوس إلى مانشستر يونايتد وبالتحديد في صيف عام 2016، فقد انتقل بقيمة لا تقل عن سقف ال105 مليون يورو، ويلعب في الوقت الراهن ضمن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كلاعب وسط، ويلعب إلى جانب ذلك ضمن المنتخب الفرنسي،

بدأ مشواره الكروي في سن صغيرة لم تتعد السادسة مع نادي يو إس لبري رواسي القريب من مسقط رأسه، وقضى فيه نحو 7سنوات كاملة، وبعد ذلك بدأ يجذب الأنظار والإعجاب حول موهبته الكبيرة وانفتحت نحوه أبواب الشهرة.