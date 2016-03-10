كنز من الفوائد .. البازلاء أفضل غذاء للريجيم

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حبوب البازلاء الخضراء الجميلة مفيدة جداً بشهادة خبراء الصحة فهم يعتبرونها بديل نباتي للحوم ومصادر البروتينات الحيوانية الأخرى، ناهيك عن الفوائد الصحية الأخرى والتي سنطلعكم عليها.

– غذاء مناسب لأنظمة الريجيم

فالبازلاء منخفضة الدهون، حيث يحتوي كوب واحد منها على أقل من 100 سعرة حرارية، ولكنها تحتوي على الكثير من البروتين والألياف والمغذيات الدقيقة.

– تحمي البصر:

البازلاء لديها كمية كافية من الفلافونويد المضاد للأكسدة مثل اللوتين، الكاروتين، فضلاً عن فيتامين ألف. وهذا يجعل البازلاء من المواد الغذائية الأساسية والمطلوبة من أجل الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية والجلد والبصر.

-تقي من سرطان المعدة

تحتوي البازلاء على مادة تسمى كوميسترول وقد أثبتت الأبحاث أن تناول 2 مللي جرام من هذه المادة يومياً يقي من سرطان المعدة. وكوب البازلاء يحتوي على 10 مللي جرام من هذه المادة.

-تقوي المناعة

تحتوي البازلاء على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة وامداد الجسم بالطاقة.

-مضادة للالتهاب

تتمتع البازلاء بخواص مضادة للالتهاب لذلك فهي تقي من التهابات المفاصل، التهاب الشعب الهوائية، أمراض القلب الروماتيزمية وهشاشة العظام.

-تحمي من أمراض القلب

تحتوي البازلاء على مجموعة متنوعة من فيتامينات B التي تعمل على خفض مستويات الحمض الأميني المتسبب في زيادة مخاطر أمراض القلب.

-تنظم مستوى السكر في الدم

تحتوي البازلاء على نسبة عالية من الألياف والبروتينات التي تعمل على إبطاء هضم السكر. كما أن المواد المضادة للأكسدة والمواد المضادة للالتهاب تعمل على الوقاية من مرض السكر من النوع الثاني. أما الكربوهيدرات والسكريات الموجودة بالبازلاء فهي من النوع الذي لا يسبب ارتفاع سكر الدم.

-علاج للإمساك

المحتوى العالي من الألياف الغذائية الموجودة في البازلاء تعمل على تحسين الهضم وتعالج الإمساك.

-تحافظ على صحة العظام

كوب واحد من البازلاء يحتوي على 44% من احتياجات الجسم من فيتامين K المسئول عن ترسيخ الكالسيوم في العظام.

-تقلل من الكولسترول السيئ

تحتوي البازلاء على مادة النياسين التي تخفض الدهون الثلاثية والكولسترول السيئ في الدم.

-تجدد خلايا البشرة

البازلاء مصدر جيد لفيتامين C الذي يشارك في إنتاج الكولاجين، مما يساعد على الحفاظ على البشرة. كونه أحد مضادات الأكسدة القوية، وفيتامين C، فوجود هذان العنصران في البازلاء يجعلها تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وبالتالي تمكن البشرة من مكافحة الضرر التأكسدي.