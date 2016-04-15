تناول الرضع زبد الفول السوداني يقلل الإصابة بالحساسية

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أوصى المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركية الآباء على إطعام أطفالهم الرضع بعمر بين أربعة وستة أشهر زبد الفول السوداني أو الطعام المهروس الذي يحتوي على مسحوق الفول السوداني، وذلك لتقليل خطر إصابتهم بأنواع من الحساسية.

وأشار الطبيب ماثيو جرينهاوت رئيس لجنة المواد الغذائية المسببة للحساسية في الكلية الأمريكية للحساسية والربو وعلم المناعة أنه لا ينبغي منح أي طفل تحت سن الرابعة حبوب الفول السوداني كاملة لأنهم قد يكونون عرضة لخطر الاختناق.

وتمثل الإرشادات الجديدة تغيراً جذرياً عن توصيات عام 2000 التي كانت تنصح بعدم إطعام الرضع الفول السوداني قبل سن الثالثة.

واستندت الإرشادات الجديدة على نتائج تجارب أعلنت في فبراير 2015 وأظهرت أن استهلاك الفول السوداني بشكل منتظم من الطفولة المبكرة وحتى الخامسة أدى إلى تراجع نسبة الأطفال المصابين بحساسية الفول السوداني بنسبة 81% والذين تزداد احتمالات إصابتهم بهذا النوع من الحساسية بسبب معاناتهم بالفعل من الأكزيما الشديدة أو حساسية البيض أو كليهما.