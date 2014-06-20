أسرار طهي البازلاء باتقان

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فضيلة بودريش

الاطباق المعدة من البازلاء، شهيه حيث تتلالا حبيباتها الخضراء الجميلة سواءا مسلوقه او مطهية اوحتى كزينه لاطباق الارز الشهية وفوق كل ذلك تعد غنية جدا بالكالسيوم، ولها القدرة على منح طاقة كبيرة و إحساس بالشبع لكل من يتناولها…لذا نعرض عليك أسرار التميز في طهي البازلاء اللذيذة.

لا تنسي أن تضيفي ملعقة صغيرة من السكر إلى الماء، الذي تطهي فيه حبوب البازلاء لتزداد طراوة.

لا تغطي القدر التي تطهى فيها البازلاء، بل أضيفي ملعقة من بيكاربونات الصودا، فتكتسب حبوبها لونا زمرديا يثير الشهية.

لإضفاء نكهة مميزة على البازلاء، أضيفي إليها أثناء الطهي بعض أوراق النعناع الطازجة.

قبل استعمال البازلاء المعلبة، اغسليها جيدا بالماء الفاتر، ثم اعصري بعض الحامض عليها لإزالة طعم المعدن.

إذا كنت تتبعي حمية، وتتفادي تناول السكر، احذري البازلاء الخضراء الطازجة، لأنها تحتوي على السكر والنشاء، وكذلك البازلاء المعلبة، لأن السكر يضاف دائما إلى الماء الذي تحفظ فيه.

حاولي عند اقتناء البازلاء، اختيار الحبوب الصغيرة الطازجة، كونها طرية وأكثر حلاوة وليونة.

يمكن أن تتعرفي على البازيلاء الطازجة من قرونها الخضراء، من أجل ذلك حاولي تفادي الصفراء منها أو التي تحتوي على عيوب.

يمكنك فتح قرن من البازيلاء وتفقد الحبوب داخله، إن كانت صغيرة وخضراء ثم تذوّقيها إن كان طعمها حلو.

وبخصوص حفظ البازلاء، يجب أن تعلمي أنها من النبتات قصيرة الحياة لذا احفظي البازلاء الطازجة في قرونها داخل كيس وضعيها في الثلاجة واستعمليها خلال مدّة أقصاها ثلاثة أيام.

يذكر أنه قبل حفظ البازلاء في القسم الأعلى من الثلاجة، يجب أن تنقعيها لمدة دقيقتين في ماء مغلي مملّح ثم ضعيها في مياهٍ باردة وصفيها، وبذلك يمكنك حفظها من خمسة إلى ستة أشهر في علبة مغلقة في الثلاجة.

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