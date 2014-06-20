النجمة التركية بيلين كارهان تخفي ملامح وجه مولودها الجديد

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وضعت النجمة التركية بيلين كارهان الشهيرة في الوطن العربي بإسم “السلطانة مريم”، مولودها الثاني الذي لم تكشف بعد عن اسمه، من زوجها رجل الأعمال التركي “بدري جونتاي” وكانت قد وضعت مولودها الثاني مؤخراً بأحد مستشفيات إسطنبول، وقامت بنشر صورة عن هذا الحدث السار والمميز برفقة أسرتها الصغيرة وكذلك الرضيع الجديد، الذي لم تظهر ملامح وجهه.

حيث نشرت الممثلة التركية الحسناء “بيلين كارهان” مباشرة عقب ولادتها لابنها الثاني صورة تجمعها بطفليها، أي حديث الولادة والبكر وكذلك زوجها من دون أن تكشف عن ملامح وجه المولود، داخل غرفة المستشفى وكانت مستلقية على السرير، والفرحة تغمر قلوب أسرتها، وتساءل المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سبب إقدام النجمة على إخفاء ملامح وجه الصغير؟ ..وهل فعلا يشبه زوجها بما أن ابنها الأول علي يشبهها خاصة في لون العينين؟

الجدير بالإشارة فإن الممثلة التركية بيلين، التي ظهرت لأول مرة في مسلسل “سنوات الصفصاف”، ثم أسند إليها دور السلطانة مريم في المسلسل الضخم الذي حمل عنوان “حريم السلطان” وحصد مشاهدة عالية، تزوجت من رجل الأعمال التركي بدري جونتاي بعد قصة حب جمعتهما منذ يونيو 2014، وأنجبت منه ابنهما الأول “علي ديمير” شهر ديسمبر من نفس السنة، واضطرت خلال حملها الثاني إلى الاعتذار عن استكمال تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الأخير الذي يحمل عنوان “يكفي”، لكن سبق ل “بيلين كارهان” أن تزوجت في المرة الأولى من مدرب رياضي في برشلونة ولكنها انفصلت عنه.