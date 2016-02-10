التركية بيلين كارهان تنتظر مولودها الثاني.. ما جنسه؟..

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فضيلة بودريش

كشفت الممثلة التركية بيلين كارهان، التي تألقت كثيرا عريبا، بدور “الأميرة مريم” في مسلسل “حريم السلطان”، عن صحة خبر حملها بطفلها الثاني، الذي روجت له وسائل الإعلام مؤخرا، علما أن الفنانة التركية متزوجة من رجل الأعمال التركي بدري جونتاي، منذ عام 2014 وأنجبت طفلها الأول في نفس السنة.

لم تخف الممثلة التركية المتألقة بيلين كارهان والتي مازالت تحقق النجاحات، عن جنس مولودها الثاني، الذي تنتظر وضعه قريبا بأنه ذكر، وبذلك سوف تنجب أخا لابنها البكر الذي أطلقت عليه اسم “علي دمير” .

مازالت الممثلة بيلين مرشحة لمواصلة دورها في مسلسل “يكفي” الذي عادت به إلى الشاشات خلال الموسم الماضي، بعد أن توقفت عن التمثيل لتسخر كل وقتها من أجل الاهتمام بطفلها الأول، ومازال لم يتقرر إن كانت بيلين سوف تستبدل بممثلة أخرى، أم سوف يطرأ التغيير على السناريو خاصة أنها تقترب من مرحلة وضع حملها والذي يتطلب منها عطلة أمومة جديدة يجهل مدتها.

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