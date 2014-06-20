فوائد النعناع.. هرمون السعادة

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سهام صالح

النعناع من النبات الورقية الخضراء ويتميز برائحة نفاذة وحلوة وهو من انواع النباتات المفيدة التي تستخدم في علاجات الطب البديل خاصة في الحالات العصبية حيث يتم تناوله كمهدئ للاعصاب، لانه يساعد على استرخاء الجسم وتهدئة العقل فضلا عن استخدامه لعلاج الكثير من الامراض مثل امراض الجهاز الهضمي المختلفة حيث:

– يساعد النعناع علي التخلص من مشكلات عسر الهضم حيث يساعد على زيادة الانزيمات الهاضمة التي بدورها تساعد الجهاز الهضمي على عملية الهضم.

– يساعد على التخلص من تقلصات المعدة والحموضة.

– يساعد على التخلص من الغثيان.

– يساعد على حل مشكلات القولون العصبي عند البالغين والاطفال. ولا ننسى أن النعناع يستخدم ايضا كمقبلات وفاتح للشهية ويدخل في العديد من اطباق الطهي.

ونظرا لقدرته على ازالة رائحة الفم الكريهة الناتجة عن سوء الهضم وقدرته على محاربة التسوس الذي يصيب الانسان لذا فهو يدخل في صناعة بعض معاجين الاسنان وغسول الفم المطهرة التي تستخدم للحفاظ على صحة الفم والاسنان.

كما أن للنعناع قدرة على علاج الاكتئاب من خلالتهدئة العقل واسترخاء الجسم والبدن وذلك بسب ما يتميز به من رائحة نفاذة تساعد على افراز هرمونات “السيروتونين” والتي تعرف باسم “هرمونات” السعادة وبهذا يمكن للنعناع ان يكون علاجا للاكتئاب والاجهاد الناتج عن التعب والارهاق وابعاد التوتر والقلق.

ولا يقل دور مشروب النعناع الساخن في توسيع الشعب الهوائية والتخلص من نزلات البرد الحادة وهو كذلك منشط جيد للقلب والدورة الدموية ولو أمعنا النظر ودققنا في المراهم المستخدمة للجلد فسنتلمس في الكثير منها رائحة النعناع، لانه يساهم في تخفيف الام الجسم وخاصة اليدين والقدمين.

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