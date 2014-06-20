اختبار يكشف درجة حساسيتك

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كثيراً ما يردد الأهل كلمة أن البنات أكثر حساسية من الشباب، وأنه لابد من مراعاة ذلك الأمر عند التحدث إليهن، لكن هل سألت نفسك مرة عزيزي الشاب ..عزيزتي الشابة، عما إذا كنت شخصية حساسة أم لا؟!

سنقدم لكم الإختبار التالي لتتعرفوا على أنفسكم أكثر وترون إذا ما كن البنات أكثر حساسية بالفعل فكونوا معنا..

1- أحيانا تشعر بالقلق ولا تعرف سبب محدد لشعورك هذا (5 علامات)

– لا تشعر بالقلق إلا من الأحداث التي تدور حولك بالفعل. (3 علامات)

2- من السهل أن تتحمس لأمر ما (5 علامات)

– تتقبل الأمور كما هي وتضعها في حجمها الطبيعي. (3 علامات)

3 – أنت شخص لا يقبل النقد، ومن السهل إثارتك من أي ملاحظات (5 علامات)

– تتحمل النقد طالما لا يحمل تجريحا أو صدام مع الغير (3 علامات)

4- من السهل أن تتوتر لفترة طويلة من أي شيء سلبي (5 علامات)

-من الصعب أن تظل متوترا مهما كان سبب التوتر (3 علامات)

5- تقع فريسة للتوتر بشأن أي موضوع (5 علامات)

-يرتبط توترك بالنسبة لأي موضوع وفقا لأهميته. (3 علامات)

6- تتحدث دائما بحماس وحيوية (5 علامات)

– تتحدث بهدوء مهما كانت طبيعة الموضوع الذي تتحدث عنه.(3 علامات)

7 – تفرح من الأشياء الجديدة وتظهر ذلك بشكل علني (5 علامات)

– تتعامل مع الأشياء الجديدة بهدوء تام (3 علامات)

8- من الممكن أن تتحول مشاعرك في وقت قصير من الفرح إلى الكآبة (5 علامات)

– انفعالاتك تميل إلى الثبات ولا تتحول سريعاً. (3 علامات)

9- تشعر بالضيق والحزن عندما لا تفعل الأشياء التي تريدها (5 علامات)

-لا تتأثر إذا لم تفعل ما تريده. (3 علامات)

10- ينتابك أحياناً الشعور بالحزن عندما لا يتحقق ما تريد (5 علامات)

– لا تحزن بل تبحث عن الجانب الأفضل فيما حدث لك. ( 3 علامات)

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