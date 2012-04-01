لا تتردد واقتني حيواناً أليفاً لتتخلص من السمنة والحساسية

أثبتت بعض الدراسات الأمريكية مؤخراً أن وجود الحيوانات الأليفة في حياة البشر قد يسهم في تخفيف وطأة الأمراض النفسية والعاطفية لدى الكثيرين، وتشير الإحصاءات في أمريكا إلى أن أكثر من 60% من الأمريكيين يملكون حيواناً أليفاً واحداً على الأقل.
وعلى صعيد آخر كشفت دراسة كندية أن وجود الحيوانات الأليفة في المنزل خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، قد يساهم في تراجع احتمال الإصابة بالحساسية والسمنة، وخلص الباحثون بعد تحليل عينات من براز 746 طفلاً، إلى أن وجود الكلاب والقطط في البيوت خلال فترة الحمل والطفولة المبكرة، يرتبط بارتفاع مستويات نوعين من البكتيريا (رومينوكوكوس وأوزيلوسبيرا) وهما يرتبطان بتراجع احتمالات الإصابة بالحساسية والسمنة.
وقالت آنيتا كوزيرسكي التي شاركت في الدراسة، إن فكرة وجود كلب خلال فترة الحمل “كإجراء احترازي من الحساسية والسمنة، ليست بعيدة جداً، ولكن هناك حاجة لإجراء دراسات حاسمة لتقديم الدليل على هذه الفائدة الصحية” كما أنها أضافت قائلة: أنه بينما لم تثبت الدراسة أن الحيوانات الأليفة ترتبط بشكل مباشر بالوقاية من الحساسية والسمنة، أو توضح كيف تحدث القطط والكلاب تغييراً في بكتيريا الأمعاء، فمن المحتمل أن يؤثر التعرض للحيوانات الأليفة خلال فترة الحمل على تكوين ميكروبات الأمعاء لدى الرضع عن طريق التأثير في ميكروبات مهبل وجلد الأم.
ولقد أوضحت أن التغييرات في الميكروبات لدى الأم قد تنتقل خلال الولادة حتى إذا كانت الولادة قيصرية، وبعدها قد تنقل الحيوانات الأليفة مباشرة الميكروبات المفيدة عندما تلمس الصغار، وأنه بغض النظر عن طريقة ولادة الأطفال الذين شملتهم الدراسة، فقد زادت مستويات بكتيريا (رومينوكوكوس وأوزيلوسبيرا) لدى الأطفال الذين تعرضوا للحيوانات ذات الفراء في فترة الحمل أو الرضاعة.
وعن تأثير العلاقة التي تربط بين البشر وحيواناتهم الأليفة المدللة أكد فريق من العلماء إن تلك الصلة والرابط ربما تكون أعمق مما يظن المرء، وقال بعض الباحثين في اليابان: إن إفراز هرمون (أوكسيتوسين)، وهو ضمن الوسائل التي تساعد على توثيق الروابط بين الوالدين وأطفالهم، يزيد لدى البشر وكلابهم الأليفة عندما يتعاملون معاً، لاسيما عندما ينظر كل منهم إلى عيون الآخر.
ووصف الباحثون سلسلة تفصيلية من التجارب التي تشير إلى أن كلاً من البشر وكلابهم الأليفة قاما بتطوير هذه الآلية الفطرية التي تربط بينهما خلال آلاف السنين التي تلت قيام الإنسان باستئناس الكلاب، ويتم تخليق هرمون (أوكسيتوسين) الذي يوصف أحياناً بأنه “هرمون الحب” في أنسجة المخ، تحديداً في منطقة تحت المهاد، ويفرز من خلال الغدة النخامية، حيث يعمل هذا الهرمون في مجال العلاقات الوجدانية وعاطفة الأم نحو أبنائها وفي مراحل الولادة والرضاعة الطبيعية والإثارة الجنسية ووظائف أخرى.
وقال تاكيفومي كيكوزوي أستاذ الطب البيطري بجامعة أزابو اليابانية، والذي نشرت نتائج بحثه في دورية (ساينس) “يحتفظ هرمون أوكسيتوسين بآثار إيجابية كثيرة على الوظائف الفسيولوجية والنفسية للإنسان” وأضاف كيكوزوي “أعتقد شخصياً بوجود أواصر علاقة متينة بين الكلاب وأصحابها”، وعن تطبيق ذلك على حياته الشخصية أوضح كيكوزوي قائلاً: “لدي ثلاثة كلاب عادية وتنتابني مشاعر قوية بوجود صلة وثيقة معها، لقد شاركت بالفعل في التجربة وزاد لدى مستوى هرمون أوكسيتوسين بعد ان تبادلنا النظر بنسبة وصلت إلى 300 بالمئة”.
فهل مازلت حتى الان متردداً في اقتناء حيوان أليف !!!!!!!!!
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