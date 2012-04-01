لا تتردد واقتني حيواناً أليفاً لتتخلص من السمنة والحساسية

وقالت آنيتا كوزيرسكي التي شاركت في الدراسة، إن فكرة وجود كلب خلال فترة الحمل “كإجراء احترازي من الحساسية والسمنة، ليست بعيدة جداً، ولكن هناك حاجة لإجراء دراسات حاسمة لتقديم الدليل على هذه الفائدة الصحية” كما أنها أضافت قائلة: أنه بينما لم تثبت الدراسة أن الحيوانات الأليفة ترتبط بشكل مباشر بالوقاية من الحساسية والسمنة، أو توضح كيف تحدث القطط والكلاب تغييراً في بكتيريا الأمعاء، فمن المحتمل أن يؤثر التعرض للحيوانات الأليفة خلال فترة الحمل على تكوين ميكروبات الأمعاء لدى الرضع عن طريق التأثير في ميكروبات مهبل وجلد الأم.

ولقد أوضحت أن التغييرات في الميكروبات لدى الأم قد تنتقل خلال الولادة حتى إذا كانت الولادة قيصرية، وبعدها قد تنقل الحيوانات الأليفة مباشرة الميكروبات المفيدة عندما تلمس الصغار، وأنه بغض النظر عن طريقة ولادة الأطفال الذين شملتهم الدراسة، فقد زادت مستويات بكتيريا (رومينوكوكوس وأوزيلوسبيرا) لدى الأطفال الذين تعرضوا للحيوانات ذات الفراء في فترة الحمل أو الرضاعة.

وعن تأثير العلاقة التي تربط بين البشر وحيواناتهم الأليفة المدللة أكد فريق من العلماء إن تلك الصلة والرابط ربما تكون أعمق مما يظن المرء، وقال بعض الباحثين في اليابان: إن إفراز هرمون (أوكسيتوسين)، وهو ضمن الوسائل التي تساعد على توثيق الروابط بين الوالدين وأطفالهم، يزيد لدى البشر وكلابهم الأليفة عندما يتعاملون معاً، لاسيما عندما ينظر كل منهم إلى عيون الآخر.