بسبب حريق برج لندن..البريطانيون يشكرون الله على رمضان

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اندلع حريق هائل في برج سكني كبير بالعاصمة البريطانية لندن مساء يوم الأربعاء الماضي. هذا الحريق الذي أودى بحياة 70 شخصا على الأقل إضافة إلى العديد من الجرحى والمصابين كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة إنسانية كبيرة ولكن وجبة السحور كانت منقذا من هذه العواقب الوخيمة.

فقد أدى استيقاظ المسلمين لتناول وجبة السحور وصلاة الفجر إلى التنبه إلى الحريق في بداياته والمساعدة في إطفائه قبل وصول عربات ورجال الاطفاء. الكثير من البريطانيين أشادوا بالمساعدات البطولية التي قدمها المسلمون في هذا الموقف العصيب.

وقبل الانتهاء من الاطفاء نهائيا كانت أكثر عبارة تتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية هي”Thanks God For Ramadan” أو بالعربية “نشكر الله على رمضان”.

كما أشاد موقع “ديلي ميل” الشهير بالدور البطولي الذي قام به مسلمو بريطانيا خلال وقت السحور وقبل تفاقم الحريق. بهذه الكلمات البسيطة عبر البريطانيون عن شكرهم لله على اندلاع هذا الحريق خلال وقت السحور وأثناء خروج المسلمين لأداء صلاة الفجر في جماعة.