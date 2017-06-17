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“تمنيت دائماً الإفطار مع المسلمين”….ملك بلجيكا يتناول الإفطار على مائدة أسرة مغربية

بقلم فضيلة بودريش

يونيو ١٧ ,٢٠١٧

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ملك بلجيكا يتناول الإفطار على مائدة أسرة مغربية

كانت تحذوه رغبة كبيرة وشوق كبير لأن يجرب لذة اكتشاف أجواء الإفطار في شهر رمضان لدى المسلمين.. إنه ملك بلجيكا لويس فيليب، الذي حل ضيفاً على عائلة مغربية وتناول معها وجبة الإفطار في منطقة “إيفيرجن”، الكائنة في مدينة “جنت” البلجيكية حيث تقطن، وعبر عن سعادته الكبيرة في اكتشاف أجواء شهر رمضان.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وتعليقات زيارة ملك بلجيكا لويس فيليب لعائلة بن حدو، التي وجهت دعوة الإفطار للعاهل البلجيكي، حيث حرص الملك على التعرف على أفراد العائلة المغربية، واستمع مطولاً لشروحات مستفيضة عن شهر رمضان الفضيل لدى للمسلمين، حيث وصفه بـ “الصعب”، وصرح الملك بهذه المناسبة قائلاً:”.. دائماً ما تمنيت اكتشاف هذا الجو، والإفطار على طاولة مسلمين..”. وبعد أن رفع آذان صلاة المغرب، تناول الملك التمر والحليب قبل وجبة الإفطار، التي اتسمت بأطباق مغربية تقليدية عريقة.

الجدير بالإشارة فإن عائلة بن حدو المغربية التي تقطن في بلجيكا، وجهت دعوة الإفطار للعاهل البلجيكي، وبعد أن لبى الدعوة لم تخف العائلة سعادتها باستقبال ملك البلجيكيين في منزلهم، ووصفت زيارته بالمبادرة التي تعكس قيم التسامح واحتضان المجتمع البلجيكي للمسلمين. وأكد بهذه المناسبة رب أسرة بن حدو الذي يعمل إماماً في إحد المساجد في بلجيكا.. قائلاً: “..بهذا الموقف للملك فيليب.. أثبت لنا حسه وتعايشه مع الإسلام.. فهو يتقبل المسلمين ومعتقداتهم..”.

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