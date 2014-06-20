أحدث إصداراتها لصيف2017-2018……بريق مجوهرات Sunny Side of Life من بياجيه تحاكي الضحكة المشرقة

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لا بدّ لك من تزيين إطلالتك في الفترة المتأخرة من بعد الظهر خلال فصل الصيف بحجر ثمين أو بأحجار ملونة لا تعد ولا تحصىّ مثل الوردي أو الأزرق أو الأصفر أو الأخضر التي تنبض جميعها بتنوع حيوي تماماً كهذا الموسم المفعم بالمرح.

فالأحجار الكريمة تمهد لك الدرب أمام الأمسية التي تنتظرك لتحتفي بجاذبية ورقّة وبحياة مليئة باللحظات المشرقة وهو ما تترجمه أحدث تشكيلة تطلقها دار بياجيه العريقة والتي تمرست في فن صناعة المجوهرات وبأسلوب يحاكي الطبيعة في محاولةٍ لمضاهاة سحرها.

حيث تحاكي Sunny Side of Life مجموعة المجوهرات والساعات الفاخرة من دار Piaget الضحكة المشرقة التي تنبع من الصميم وتنبئ ببدء الاحتفاء بالصيف. والتي سنتعرف على تفاصيل تصاميمها الإبداعية

*الإلهام

تعجّ مدينة بالم سبرينغز التي لا تبعد كثيراً عن هوليوود، في الحيوية بوضوح تام، ما جعلها مصدر إلهام هذه المجموعة. وعليه، ترصّع مجموعة Sunny Side of Life أكثر من 140 كنزاً ثميناً تقدّم من خلالها أدلة دامغة على أنّ الحياة هي عبارة عن احتفال ولحظات مبهجة يمكن أن تطول وتطول بمحض إرادتنا. وتلك اللحظة المهيبة هي في الصيف عندما تخف حرارة الشمس وتغازل أشعتها برقة الأجسام

*الوقت والذهب الثمين

ستلامس يدك هذا الصيف العذوبة حين تزينيه بخاتم ساحر يخطف الأنظار، يضم باقة من حبات الألماس الموضوعة على صفيحة من الذهب الأبيض تحيط بها حبة ألماس أصفر عيار 5.85 قيراطاً… تصميم يحاكي زهرة دوار الشمس التي ينبض قلبها بدائرة أشبه بضوء الشمس

ثم يأسر معصمك سوار جميل بالزهور المترفة وبحبتَيْ ألماس بتقطيع بيضاوي عيار 2.89 قيراطاً.

ويزين معصمك أيضاً ساعة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، والمتسمة بتزيين”بالاس ديكور”، ومشعّة ببريق الألماس الآخاذ ويضفي حجر تورمالين بارايبا من موزامبيق لمسةً من الروعة والبهجة على هذه الساعة

كما تقدّم Piaget موديلاً آخر مصنوعاً من الذهب الوردي يشعّ بجمال حبّات الألماس المتلألئة كما بروعة حجر إسبنيل بورمي بتقطيع وسادي.

وستغازل أشعة الشمس الأخيرة برقة الأعناق الجميلة المتأنقة بعقد أخاذ مزين ب “بالاس ديكور” نفسه، الأمر الذي يضفي على هذه القطعة الفنية سحراً وهّاجاً متقزح الألوان ومشغولاً بعناية.

ويأتي العقد المستوحى من سعف أروع أشجار النخيل الاستوائية التي تصطف على طول كلّ شارع من مدينة بالم سبرينغز. ويتجسّد اللون الأخضر المترف والبالغ الرقة لسعف هذه الأشجار في حجرتَي زمرد كولومبي بتقطيع على شكل الإجاصة عيار 7.17 و4.35 قيراطاً تحيط بهما أحجار ألماس بتقطيع باغيت وماركيز.

*الخضرة الدائمة والحياة النباتية المبهجة… مصدر إلهام مبهر

تلتف ساعة فاخرة مزينة بعدد وافر من أحجار الزمرد وأوراق الشجر الألماسية بأناقة وجاذبية حول المعصم؛ بينما تتفرّد الساعة الأخرى بسعف النخيل المنقوشة والمصنوعة من الذهب والتي يزيدها جمالاً حجر زمرد مهيب بتقطيع كابوشون من زامبيا عيار 21.10 قيراطاً

ونجد عقد مصنوع من الذهب الوردي ومرصع بالزمرد وحبات الألماس البيضاء والصفراء فضلاً عن أحجار التورمالين، بينما يشع حجر الزمرد بتقطيع كابوشون من زامبيا عيار 21.69 قيراطاً بسحر وهاج.

ويلامس خاتم ألماسي مذهل يتوسطه حجر زمرد كولومبي برقة كأساً زجاجية مترفة

تأتي باقة من أحجار التورمالين الوردية لتزيّن الأذن وتحيط بحجر ياقوت وردي من مدغشقر عيار 4.58 قيراطاً غير معالج حرارياً

خاتم متلألئ يشعّ بحجر ياقوت وردي غير معالج حرارياً من مدغشقر بتقطيع وسادي عيار 5.31 قيراطاً وتحيط به أحجار ياقوت أخرى من اللون نفسه وحبّات ألماس بيضاء… فيبدو أشبه بفلامنغو وردي جميل يختبئ بين أحضان ريشه الوافر.

لآلئ اللون الأزرق

يتنافس بصورة مرحة سوار مصنوع من الذهب الأبيض والألماس ومزخرف بتزيين “ديكور بالاس” ومرصع باللازورد الاستثنائي الذي يتخذ أشكالاً عشوائيةً فريدةً، مع سوار آخر مزخرف بالياقوت والألماس الأزرق. ويبتكر هذا السوار الأخير تأثيراً بصرياً رائعاً بفضل تقنية التطعيم بالريش التي استُخدَمت لصناعته، بحيث يمكن للمرء أن يعتقد أنّه نمط فسيفساء مشغول بدقة على خلفية تحاكي شكل حوض السباحة.

ساعة ملحقة بقلادة مصنوعة من الألماس والحجر اللازوردي

قلادة مزخرفة بعناصر متشابكة من الألماس والذهب الأبيض التي تنعكس صورتها في المياه في أبهى حلة. مزينة بحجر الياقوت الأزرق الرائع: حجر غير معالج حرارياً من سريلانكا بتقطيع وسادي عيار 16.20 قيراطاً.