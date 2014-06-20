شروط غريبة ومستفزة على المدعوين لحفل زواج بيبا ميدلتون

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يترقب العالم بنوع من الشغف والفضول لفاعليات حفل زواج أخت دوقة كامبريدج بيبا ميدلتون على رجل الأعمال جيمس ماثيوز. وقد تم تحديد يوم 20 مايو لإقامة الحفل في مقاطعة بيركشاير.

وبحسب وسائل الاعلام البريطانية فقد تم الاتفاق على أسماء الحضور الذين وجهت إليهم الدعوة. وقد كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن الشروط الغريبة التي فرضتها بيبا ميدلتون على الضيوف الذين وجهت لهم الدعوة.

فقد طلبت من الحضور ضرورة الاستعداد للحضور بإطلالتين مختلفتين وليس بطلة واحدة. فهي ترغب في حفل زفاف اسطوري يتحدث عنه العالم كله وليس انجلترا فقط. حيث سيتم دعوة بعض الضيوف إلى حفل خاص إضافة إلى الحفل العام وعليهم تبديل ملابسهم.

لذلك شنت مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية هجوماً ضارياً على العروس واعتبروا أنها تتدخل في تحديد الميزانية الخاصة بطلة ضيوفها وهذا الأمر غير لائق بتاتاً.

وتوقعت ديلي ميل أن تقوم بيبا ميدلتون بتغيير فستان زفافها كما فعلت أختها دوقة كامبريدج في ليلة زفافها، فبمجرد وصول كيت ميدلتون إلى القصر قامت بتبديل فستان زفافها بآخر يأخذ اللون الأبيض المصفر(أوف وايت) وبذلك ظهرت بإطلالتين في تلك الليلة.

لم يكن هذا هو شرط العروس الوحيد ولكنها فرضت طلباً أكثر غرابة، حيث اشترطت أن يكون كل المدعويين إلى زفافها إما متزوجين أو مخطوبين ولا يسمح بحضور الأشخاص الذين لم يرتبطوا بعد. هذا الشرط في حد ذاته غيب العديد من الشخصيات التي يفترض وجودها في هذا الحدث، فعلى سبيل المثال لن تستطيع نجمة تلفزيون الواقع فوج وليامز من حضور الحفل لهذا السبب على الرغم من أنها صديقة أخو العريس الممثل الشهير سبنسر ماثيوز بطل مسلسل Made in Chelsea، كما ستغيب عن الحفل لنفس السبب الممثلة ميغن ماركل صديقة الأمير هاري والتي لم توجه لها الدعوة، وبررت بيبا ميدلتون ذلك بأنهما لم يرتبطا بعد.