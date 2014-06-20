بيبا ميدلتون: إطلالة كلاسيكية ساحرة

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ينشغل العالم، اليوم، في متابعة مراسم زفاف شقيقة دوقة كمبريدج كيت ميدلتون، بيبا ميدلتون من الثري جيمس ماتيو.

وقد كانت التكهنات كثيرة حول الدار التي ستختار منها العروس فستانها الأبيض. فجاء الحسم أخيراً بإطلالة ساحرة موقعّة من دار Giles Deacon.

الفستان من الدانتيل الأبيض الفاخر، فضفاض وتغيب عنه كافة أشكال الزخارف والأحجار، فجعلها تبدو في غاية الأناقة والرقي.

أما التسريحة فقد إختارتها ناعمة يزينها تاج صغير مرصّع بالماس الأبيض. فيما جاءت الطرحة من التول الأبيض.

وقد إرتدت الوصيفة، وهي الأخت الصغرى لبيبا وكيت، فستاناً ضيقاً أبيض اللون، من الدار نفسها.

فيما ظهرت كيت مديلتون متألقة بتصميم كلاسيكي من الساتان الحرير باللون “اللحمي” إختارته من دار ألكسندر ماكوين.

يُذكر أن العروس بيبا ميدلتون قد أصبحت من الشخصيات العامة بعد ظهورها كوصيفة لكيت ميدلتون خلال حفل زفافها من الأمير وليام قبل ست سنوات.