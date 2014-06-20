بعكس كل التوقعات…فستان زفاف بيبا ميدلتون البسيط جداً ثمنه 40000 جنيه استرليني

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توجهت أبصار العالم بالأمس تجاه بريطانيا العظمى متطلعة لاكتشاف أهم معالم زفاف بيبا ميدلتون شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

ومن الطبيعي أن يهتم الجميع بفستان العروس والذى تساءلت عنه الصحف والمجلات العالمية طوال الشهور الماضية.

لقد ظل مصمم الفستان سراً لم يكشف عن اسمه إلا ليلة العرس بالأمس. حيث صمم الفستان البريطاني جايلز دايكون. وقد جاء الفستان قمة في البساطة بعكس كل التوقعات. لكن سعره هو الذي ليس بسيطاً، حيث بلغ سعر الفستان 40000 جنيه استرليني.

أما دوقة كامبريدج كيت ميدلتون فقد ظهرت كوصيفة للحفل مرتدية فستان باللون السيمون من تصميم دار ألكسندر مكوين وهي نفس الدار التي صممت لها فستان الزفاف من قبل.

وقد كسرت كيت ميدلتون كل التقاليد عندما أصرت على الابتعاد عن الكاميرا طوال الوقت كي تتسلط الأضواء على شقيقتها، كما أنها ظلت مرافقة للأطفال طوال الحفل محاولة تنظيمهم كي يلتقطوا الصور مع العروسين.

وقد رصدت العدسات دوقة كامبريدج وهي تعدل من فستان شقيقتها لأكثر من مرة مما كان سبباً لوصفها بالشقيقة والوصيفة المثالية. لم تكن كيت ميدلتون وحدها التي خرجت عن البروتوكول والتقاليد فقد فعلها العريس أيضاً.

فالرجل لم يرتد بدلة بلون واحد كما هو متبع في مثل هذه المناسبات ولكنه اختار بدلة سوداء وجيليه باللون اللبني وكرافته بلون خمري وقميص أبيض أما البنطلون فخرج عن المألوف نهائياً، حيث جاء مخططاً باللونين الأسود والرمادي، وهي نفس الملابس التي ظهر بها والد العروس، ويبدو أنه كان هناك اتفاق مسبق على ذلك.

وخرجت والدة العروس أيضاً عن التقاليد عندما ارتدت بالطو باللون الوردي وقبعة بنفس اللون وكأنها تقلد إطلالة ابنتها كيت ميدلتون دوقة كامبريدج. وقد ارتديا الأمير وليام وهاري ملابس متشابهة إلى حد كبير مما جعلهما محط أنظار الجميع.