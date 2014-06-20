فيلم جوني ديب يكتسح شباك التذاكر في أمريكا ب 62.2 مليون دولار

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تمكن الفيلم الجديد المندرج ضمن السلسلة الشهيرة التي تحمل عنوان “بيرتس أوف ذا كاريبيان: ديد مين تيل نو تايلز”، للنجم جوني ديب والذي قامت بإنتاجه شركة ديزني، من اقتناص المرتبة الأولى في إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، لأنه حقق ما لا يقل عن 62.2 مليون دولار، حيث يقوم ببطولة هذا العمل الفني الناجح بكل المقاييس إلى جانب ديب كل من جيوفري روش وخافير بارديم، وأسندت مهمة الإخراج إلى المخرجين ليواكيم رونين وإسبن ساندبرج.

يثبت النجم الأمريكي جوني ديب باستمرار أنه من أهم الأسماء في سماء هوليوود، حيث استحق الصدارة بفيلم جديد طرح الأسبوع الماضي في دور السينما بأمريكا الشمالية، ونافسه عليه الجزء الثاني من فيلم الحركة والمغامرات “جارديانز أوف ذا جالاكسي”، الذي اكتفى بتحقيق المركز الثاني، مبقياً على نفس سقف النجاح الذي حققه خلال الأسبوع الماضي ولم تتعد إيراداته حدود 19.89 مليون دولار، وقام ببطولته كل من كريس برات وزوي سالدانا وديف باتيستا وأخرجه جيمس جن.

وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والكوميديا الجديد “باي ووتش” بإيرادات بلغت 18.1 مليون دولار، وهذا العمل من بطولة دوين جونسون وزيك إيفرون وألكسندرا داداريو ومن إخراج سيث جوردون، من جهته فقد فيلم الخيال العلمي الذي يحمل عنوان “إلين :كوفينانت”مرتبته الأولى، وتراجع إلى المرتبة الرابعة مكتفياً ب10.52 مليون دولار فقط، وجاء من بطولة كل من مايكل فاسبندر وكاترين ووترستون وديميان بيشير ومن إخراج ريدلي سكوت.

في حين احتفظ الفيلم الدرامي “إيفريثينج إيفريثينج”، بالمرتبة الخامسة بإيرادات لم تتجاوز 6.18 مليون دولار، حيث أخرجه ستيلا ميجي وشارك فيه من النجوم نيك روبنسون وأماندلا ستينبرج.

يرتقب أن يسحر فيلم جوني ديب عند عرضه خارج أمريكا عشاق الأفلام السينمائية.