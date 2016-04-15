بلاس فيندوم.. ملتقى الأسماء الكبرى في عالم المجوهرات والساعات الفخمة وغيرها

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محمد ناجي

المجوهرات الثمينة جداً شيء يرتبط ارتباطا وثيقاً بساحة أو ميدان أو بلاس فيندوم Place Vendôme بالعاصمة الفرنسية باريس وتحرص أكبر الأسماء في عالم المجوهرات الراقية على أن تكون لها عناوين متاجر في بلاس فيندوم الأرقى على الإطلاق في ساحات أو ميادين باريس الملقبة بمدينة النور.

في شارع السلام Rue de la Paix وساحة فيندوم تمتلك أكبر الأسماء في عالم المجوهرات بوتيكات رائعة تعرض فيها مبتكراتها المميزة.

وفي بلاس فيندوم تمتلك ماركة جيجر لوكولتر Jaeger-LeCoultre السويسرية للساعات الراقية بوتيكاً أنيقاً بديكورات غاية في الروعة كما يوجد أيضاً بوتيك وورشة مجوهرات علامة لوي فويتون Louis Vuitton التجارية الراقية. أيضاً قامت علامة شانيل Chanel التجارية الفرنسية الشهيرة بفتح ورشة مجوهرات راقية فوق بوتيكها.

وفي كل عام تقوم شانيل بتقديم مجموعتين (ترتبطان برزنامة الأزياء الراقية) حصرياً بالأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الفريدة من نوعها.

هناك ماركات شهيرة أخرى – منها كارتييه Cartier، فان كليف آند أربلز Van Cleef & Arpels، ديور جواييري Dior Joaillerie، بوشرون Boucheron، بوشريه Bucherer، شوميه Chaumet، بلغري Bulgari، شوبارد Chopard وموبوسان Mauboussin – لكل منها بوتيكها الخاص في المكان.

وفي المكان أيضاً تمتلك دار بريجيه Breguet لصناعة الساعات أكبر معرض لها في العالم بمساحة 500 متر مربع على مستويين، بوتيك في الطابق الأرضي ومساحة للعرض بالطابق الأول.

وليست الماركات الراقية هي التي تجذب الزوار إلى المكان لكن أيضاً الإبداعات غير المحدودة للجواهرجية والفنانين.

ويمكن لكبار الجواهرجية والمصممين الجدد الالتقاء في المعارض التجارية المزدحمة حيث تعتبر هذه نافذة عرض أصيلة لمبتكرات الحرفة. أهل الحرفة التجارية على دراية جيدة بمعرض BIJORHCA التجاري الحصري المخصص للمجوهرات التقليدية ومجوهرات الأزياء وصناعة ساعات اليد وساعات الحائط والبيت وأكسسوارات الموضة.

ويمكن للجمهور وعامة الناس حضور “أيام مصممي المجوهرات” ليروا مصدر إلهامهم.

ومن متاجر المجوهرات وغيرها، على سبيل المثال لا الحصر، في ساحة فيندوم:

1- بوشرون Boucheron – مصمم مجوهرات – 26 بلاس فيندوم

2- جوباليه Jaubalet – جواهرجي – 10 بلاس فيندوم

3- بياجيه Piaget – مصمم مجوهرات – 16 بلاس فيندوم

4- كارتييه Cartier – متجر مجوهرات – 23 بلاس فيندوم

5- دامياني Damiani – مصمم مجوهرات – 19 بلاس فيندوم

6- فرِد FRED – مصمم مجوهرات – 7 بلاس فيندوم

7- شركة ميكيموتو المحدودة Mikimoto Co Ltd – متجر مجوهرات – 8 بلاس فيندوم

8- بوشرون Boucheron – مصمم مجوهرات – 26 بلاس فيندوم و32 شارع فوبورغ سانت أونوريه

9- جراف داياموندز Graff Diamonds – جواهرجي – 17 بلاس فيندوم

10- مارتان دي دافوي Martin du Daffoy – متجر أنتيكات – 16 بلاس فيندوم

11- ريبوسي Repossi – متجر مجوهرات – 6 بلاس فيندوم

12- بوتشيلاتي Buccellati – جواهرجي – 1 شارع السلام – بلاس فيندوم

13- شوميه CHAUMET – جواهرجي – 12 بلاس فيندوم و40 بوليفارد هاوسمان

14- جي إيليا Guy Ellia – متجر ساعات – 16 بلاس فيندوم

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