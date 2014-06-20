خطة رائعة تجعل أيامك أسعد في العام الجديد!

شارك

في الوقت الذي ودعنا فيه عام 2016 واستقبلنا العام الجديد نتمنى جميعاً أن تكون الأيام المقبلة أسعد من تلك التي مضت وولت، لكن لأنّه “وما نيل المطالب بالتمنى .. ولكن تؤخذ الدنيا غلابا”، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي، يقول الخبراء إن عليك تبنّي عادات جديدة وإيجابية وجعل الأولوية لنفسك حتى تنعمي بمزيد من الإنجاز وتحقيق الآمال والسعادة.

ومن تلك العادات:

– ابذلي الجهد لرؤية الصديقات المقربات وقضاء وقت ممتع معهن بشكل منتظم.

– اجعلي الأولوية دائماً للحفاظ على صحتك

– تفكري يومياً في إنجازاتك وتحدياتك والأشياء التي تكونين ممتنة لها.

– اعطي نفسك وقتاً للراحة عندما تكونين بحاجة إلى ذلك فعلاً دون تردد.

– تواصلي مع أفراد أسرتك بشكل منتظم وبمختلف الوسائل.

– كوني أكثر انفتاحاً على دعوات من تحبين ومن ترتاحين إليهم من الناس.

– قومي بتبني هواية جديدة أو استعيدي تواصلك مع هواية قديمة.

– قومي بوضع أهداف لعامك الجديد.

– قومي بإثراء نفسك بمطالعة كتب جديدة أو الالتحاق بفصول لتعلم أشياء ومهارات جديدة محبّبة إلى نفسك.

– قومي بالتخطيط للقيام برحلة، إن أمكنك ذلك.

– ابحثي عن وسائل جديدة لتخفيف التوتر.

– اسعي للالتقاء بأناس جديدة تستفيدين من تواجدك معهم.

– اجعلي مسألة الاعتناء بذاتك في الصدارة.

– إن كنت تحبين الأعمال التطوعية فلا تترددي في الانخراط في أي منها حسب المتاح وحسب وقتك.

– أعدّي قائمة بالأشياء التي يشعرك فعلها بالسعادة واحرصي على القيام بأحدها كل أسبوع.

– تخلّصي من الشخصيات المزعجة والعادات السامة في حياتك.

– قومي بالانضمام إلى لجنة في العمل أو نادٍ .

– قللي التواصل مع وسائط التواصل الاجتماعي وحاولي الانفصال ما أمكن عن ملهيات عصر التكنولوجيا الحديث لتعودي بين الحين والآخر إلى هدوء الحياة البدائية.

– قومي بتوثيق اللحظات السعيدة حتى تعودي للنظر إليها على مدار العام.

– دوّني ملاحظاتك عن الأشياء التي كنت تودين تغييرها في 2016 وابحثي في كيفية تحسينها مستقبلاً.