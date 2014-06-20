خطط لحفل زفافك بأمان

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من الصعب بما فيه الكفاية التخطيط لحفل زفاف والانتباه إلى أدق تفاصيله، مثل الخروج بفكرة هاشتاج فريد من نوعه. وبينما توجد لدى البعض أفكار يمكن استخدامها والاستفادة منها، هناك شركة مهمتها ابتكار هاشتاجات لحفلات الزفاف بسعر زهيد وثلاث فئات تسعيرية.

بعض الناس ربما يقلل من أهمية فكرة الخروج بهاشتاج لحفل زفاف ولا يعيرها اهتماماً، لكن الحقيقة أنها واحدة من أيسر طرق رؤية حفل زفافك على وسائط التواصل الإجتماعي.

وفي ما يخص حفلات الزفاف يبدو أن صفوة المجتمعات والمشاهير اضطروا للعودة لعصر ما قبل التكنولوجيا بتقليعة الزواج بلا وسائل اتصال حديثة مزودة بما يجعل المدعوين قادرين على التقاط صور وفيديوهات عالية الوضوح والنقاء ومشاركتها مع آخرين بل والتربح من ورائها، وترك تلك المهمة للمصورين المحترفين الذين كثيراً ما يعانون مقاطعة وتدخل المدعوين بالسلب في عملهم وجعلهم غير قادرين على إنجازه كما يجب وبشكل احترافي.

وبالعودة إلى موضوع التخطيط للزواج فقد انتشر أيضاً اتجاه غالبية عرائس وعرسان (معاريس) المستقبل نحو التخطيط لحفل الزواج عن طريق الإنترنت من خلال الكثير من التطبيقات والمواقع لكن كثيراً من أزواج وزوجات المستقبل هؤلاء ينسون أهم قواعد الأمان الإنترنتي على الإطلاق والتي تنطبق بنسبة 100% على التخطيط للزواج وشهر العسل.

من جهتهم فقد سارع الخبراء في الدول التي ينتشر فيها ذلك التخطيط الإنترنتي بتذكير العرائس والعرسان الجدد ببعض النصائح المهمة للأمان الإنترنتي منها:

– إضافة خطوتي تحقق من الهوية لكل حساباتهم الإنترنتية

– ابتكار كلمات سر أو كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها

– عدم نسيان خصوصية المدعوين والمدعوات في ما يتعلق بمشاركة صور ذلك اليوم شديد الأهمية في حياة كل زوجين

– عدم استعمال خدمات تحديد الموقع بالنسبة لصور شهر العسل

– الانتباه بشدة إلى ما تفعلاه في الأماكن التي تكون الواي فاي مجانية فيها.

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