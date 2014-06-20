عصير الرمان خير واقي من النوبات القلبية

شارك

أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب نصف كوب من عصير الرمان يومياً يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية كونه يخفض من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويرفع من مستوى الكوليسترول المفيد. فهو يقلل أخطار الإصابة بنقص التروية القلبية بنسبة 44%

فعصير الرمان مفيد وصحي لقلب الإنسان. عدا عن فوائده الأخرى

– كشفت البحوث أن تناول كوب من عصير الرمان يومياً يمكن أن يعيق أو حتى يمنع عوامل تؤدي إلى نوبات قلبية.

– كما وجدت الدراسة أن عصير الرمان يعمل على التقليل من تكدس البروتينات الشحمية الضارة بالجسم، وأكسدتها عند المتبرعين الأصحاء.

– كما أنه يؤدي إلى تقليل حجم مشكلة تصلب الشرايين. وهذا المفعول يرجع بصورة أساسية لوجود مضادات الأكسدة في الرمان.

– ويلعب فيتامين «سي» المتوفر في عصير الرمان دوراً هاماً في المحافظة على صحة الجسم فهو يخفض من أخطار الإصابة بالسرطان.

– يحافظ على صحة وسلامة الأسنان واللثة

– يسرع من التئام الجروح

– يمكن أن يقلل من الإصابة بإعتام العين «الساد»

– يقوي الجهاز المناعي