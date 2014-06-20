حبات الرمان تقي من سرطان الجلد وهشاشة العظام

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حبات فاكهة الرمان الحمراء المتلألئة غنية بالفوائد العظيمة لصحة أجسامنا لما تحتويه من عناصر هامة. ولقد تعرف العالم على هذه الفاكهة اللذيذة انطلاقاً من دولة إيران فهي موطنه الأصلي ثم انتشرت بعد ذلك في أسبانيا ومنها إلى الكثير من الدول العربية وسنتطرق إلى أكثر فوائده :

القيمة الغذائية في الرمان

يحتوي الرمان على نسبة كبيرة من الماء تُقدر بـ 84 بالمائة وهي نسبة عالية للغاية، كما يحتوي الرمان أيضًا على البروتين بنسبة 3 بالمائة وهي نسبة جيّدة، و10 بالمائة من المواد السكرية و1 بالمائة من حامض الليمون و2 بالمائة من الألياف الغذائية.

أبرز فوائده

يساعد الرمان على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم ومن المعلوم أن الكوليسترول ضار جدًا للجسم ويسبب مشاكل جنسية للرجال ويسبب أيضًا أمراض تصلب الشرايين والقلب.

يعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض القلب وأمراض الأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

يحتوي الرمان على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من السرطان بأنواعه بنسبة كبيرة، فمضادات الأكسدة هذه تعمل على تخفيض خطر الإصابة بسرطان الجلد والبروستاتا والصدر.

يساعد على صحة العظام والغضاريف لإحتواءه على إنزيمات تمنع حدوث هشاشة في العظام أو تآكل في الغضاريف.

يعتبر أيضًا فاتح للشهية، فكوب واحد من عصير الرمان قد يعمل على فتح الشهية.

يساعد على تقوية عضلات الرحم وتسهيل عملية الولادة لإحتوائه على الإستروجين الطبيعي المُسمى بـ “بيتا سيتوستيرول” والذي يعمل أيضاً على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والضغط الشرياني.

يحافظ على مستوى السكر في الدم ويقي من إلتهابات الجسم الحادة ويعمل على تحسين عملية الهضم لدى الجهاز الهضمي

السيلينيوم الموجود في الرمان يساعد على قتل الإلتهابات و الفطريات من فروة الرأس. مما يساعد على التخلص من القشرة وتشجيع نمو الشعر. كما يحتوي على الزنك، المطلوب لتجديد خلايا فروة الرأس والحفاظ على الجذور رطبة.