أرشاد خان وكوسوم شريستا… نجومية الفقراء!

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ندى أيوب

بدأت تتكشف ميزة جديدة لمواقع التواصل الاجتماعي، بمساواتها بين الفقراء والأغنياء، فكما يستطيع الغني أن يصبح نجماً من خلالها، كذلك الفقير، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، عندما اجتاحتها صورة لبائع الشاي الباكستاني “أرشاد خان”، يقال إنها كانت السبب في أن يصبح نجماً ، وأحدثت ضجة كبيرة على انستغرام، وقيل أيضاً إنه عيّن مدير أعمال للاتفاق مع الشركات التي تودّ التعامل معه كممثل أو عارض أزياء!

ويبدو أن البعض استهوته هذه القصة، فراح يستكشف مطارح الفقراء لالتقاط صور لهم تجعلهم نجوماً افتراضيين. هذه المرة كانت النجومية من نصيب بائعة خضار نيبالية، انتشرت صورتها مؤخراً على تلك المواقع، حيث تداول روادها صورة البائعة التي تبيّن أنها تدعى “كوسوم شريستا”، عمرها 18 سنة، كانت تبيع الخضار في بازار محلي، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لم يقتصر الاهتمام بالفتاة الجميلة على مواقع التواصل والصحف العالمية، بل تعداه لتصل نجوميتها إلى القنوات الفضائية العالمية. فأجرت قناة “بي. بي. سي” مقابلة معها، أوضحت خلالها “كوسوم” للقناة أنها كانت تساعد والدها في بيع الخضار في ذلك اليوم ، ورأت مصوّراً يلتقط صورة في السوق، لكنها لم تتوقع أنه يصوّرها هي بالذات.

نجمة مواقع التواصل الجديدة، جامعية، تدرس إدارة الأعمال، وتساعد عائلتها في نقل الخضار وبيعها في خلال إجازتها الأسبوعية… وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بانتشار صورها على مواقع التواصل.

الطريف في الأمر أن بعض رواد المواقع طلبوا من “كوسوم” التعرّف على بائع الشاي الباكستاني والزواج به، وعلّق أحدهم: “إنهما سيكونان ثنائياً رائعاً”. فردّت البائعة قائلة بأنها ستغتنم أول فرصة للتعرّف عليه!!!

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